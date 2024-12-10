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台北天空塔掏空案 碩河開發董事馬廷海遭香港法院宣告破產

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北天空塔「The Sky Taipei」開發案傳出掏空案，碩河開發董事馬廷海遭檢舉涉背信挪用公款10億元，台北地檢署將馬廷海列為被告；上月底馬廷海遭香港特別行政區高等法院第一審法院判決宣告破產，檢調也將持續追查馬的金流，釐清案情。

台北天空塔幕後資金重要推手、香港南豐集團創辦人陳廷驊的長女陳慧芳，今年2月間向香港特別行政區高等法院主張，碩河董事馬廷海截至2023年9月7日，積欠她3億餘美元、折合台幣逾百億元，始終未償還，請求法院頒布破產令。

香港高等法院第一審法院今年11月29日宣告馬廷海破產，香港金融機構會凍結馬廷海的銀行帳戶，法院也會依最大債權人陳慧芳的建議人選，指派接管人接管馬廷海所有資產。依我國「公司法」規定，馬廷海應自碩河開發董事職位當然解任，馬廷海不再是碩河開發董事，無權代表碩河開發任何行為。

陳慧芳跨海提告背信罪，指碩河開發副董事長邱冠勳與馬廷海設立境外控股公司，涉將天空塔產權質押給大陸券商，掏空挪用10億元。台北地檢署指揮調查局今年1月18日搜索約談邱冠勳，諭令限制出境；如今馬廷海遭香港法院宣告破產，檢調也將追查馬的金流是否與掏空案相關。

據悉，馬廷海擔任台中七期豪宅「新朗日匯」建案76億元聯貸案的保證人，但完工4年仍有100多戶未售出，聯貸案因為到期借戶無力還款，估計60多億元貸款將淪為逾放，聯貸銀行團初步有意向法院聲請確保債權；如今馬廷海被法院宣告破產，恐損及銀行團的債權。

台北天空塔（未完工）。記者林伯東／攝影
台北天空塔（未完工）。記者林伯東／攝影

公司法 掏空 破產 香港

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