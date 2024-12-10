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養10對鸚鵡擾鄰遭罰2000元 男不服請求撤銷遭法官駁回
屏東鄭姓男子在家飼養多隻鸚鵡，因鳴叫製造噪音影響鄰居安寧遭檢舉，警方到場並詢問鄰居後，依社會秩序維護法裁罰2000元罰鍰，鄭男不服，請求撤銷原處分，屏東地院法官審酌後認為原處分於法並無不合，駁回鄭男請求，不得抗告。
屏東警分局8月接獲民眾檢舉，屏東市信義路段有住戶飼養的鸚鵡頻繁發出叫聲，影響日常生活。員警到場並詢問周邊鄰居，認定鸚鵡叫聲確實影響一般民眾日常生活，已達妨礙安寧程度，依社維法「製造噪音妨害公眾安寧者」裁罰2000元。
鄭男雖坦承確有飼養鸚鵡鳴叫之事，不過不服裁罰，認為鸚鵡並無持續製造噪音，且已加強住家隔音設備，而是否達成噪音條件，須由環保局管制標準鑑定，因此請求撤銷原處分。
鄰居到警局做筆錄時指出，鄭男的鸚鵡每天早上5點就會開始亂叫，讓他精神大受影響，必須看精神科醫師吃藥；也有鄰居表示，鄭男的鸚鵡叫聲讓人很不舒服，嚴重影響鄰居安寧。
屏東地院法官審酌認為，鄭男坦承目前飼養10對鸚鵡，且鄰居曾向他反映過噪音問題等，綜上事證，認定鄭男的鸚鵡啼叫聲足以影響他人生活安寧，縱使加裝隔音設備鄰居仍能聽聞啼叫，不足以避免噪音妨害安寧。
而且社維法噪音的認定不以噪音管制法所定的噪音為標準，且不以具「持續性」為要件，裁罰2000元於法並無不合，駁回鄭男異議，不得抗告。
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