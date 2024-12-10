交通罰單遭冤枉該怎麼辦？林智群：注意裁罰書有1行字

交通罰單舉發內容有爭議該怎麼辦？律師林智群在臉書表示，向監理所申訴，通常不會通過，還不如直接告監理所。不過，交通裁罰要告贏很難，通常是裁罰程序出現問題，才有可能告成。

林智群表示，最近接到幾個諮詢，都是交通裁罰的，而且都有幾個共同點，包括沒住戶籍地，收到時已經超過起訴期間；罰錢之外還扣照；拿到裁罰書，第一反應都是去找監理所申訴。現在開車真的要很小心，罰錢事小，現在很多裁罰動輒吊扣駕照，半年或一年沒辦法開車，都很麻煩。

另外，他說，很多人接到裁罰單時，第一個反應都是去跟監理所申訴，完全沒注意到裁罰書最下面寫的「請在30天內提起行政訴訟」，然後申訴結果大部分都是申訴駁回，延後報到日期，等到你想起來應該去打行政訴訟時，30天期間已經過了。

林智群表示，申訴是申訴，行政訴訟是行政訴訟，兩個程序各自獨立，不會互相影響，申訴不會讓30天期間凍結。申訴通常不會通過，向監理所申訴， 還不如直接告監理所，他之前有一件裁罰程序有問題，告了之後，法院通知說監理所認為主張有道理，撤銷原處分了。「向它申冤，不如告它」。其實交通裁罰要告贏，很難，通常是裁罰程序出現問題，才有可能告成。