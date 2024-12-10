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獨／台中女打「精靈針」右眼中風…視力永久無法恢復

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台北日前才發生有女子醫美前打「牛奶針」舒眠麻醉死亡案，桃園1名陳姓醫師到台中替李姓女子施打俗稱「少女針」、「精靈針」在眉毛上、眉心微整形，釀李右眼灼熱視網膜中風，視力永久無法恢復重傷；檢方認為，陳未告知風險，又違反仿單警告，陳姓醫師被依過失重傷害罪嫌起訴。

台中地檢起訴指出，陳男（49歲）是西醫一般科醫師，其職業登記桃園某醫美診所，他2021年6月19日到台中1間非其執業登記，也無台中市衛生局核准診所的時尚美學公司。

檢方查，陳男當時要替李姓女子施打俗稱「少女針」的洢蓮絲植入劑，及俗稱「精靈針」的艾麗斯皮下填補劑，替李女施作臉部微整形。

檢方發現，陳男疏於未注意，未事先告知李女2種針劑都可能產生失明的併發症，且根據艾麗斯皮下填補劑仿單警告及注意事項中「強烈建議不可使用於眼窩四周、較薄的皮膚組織和可能注入血管支部分」。

而洢蓮絲植入劑警告事項也包括「只適用皮下或深皮下注射，應特別小心避免注射進入血管」；但檢方查出，陳男違反相關警告標語，將1劑洢蓮絲植入劑打在李女兩側眉毛上方凹陷處，將1劑艾麗斯皮下填補劑打在眉心，也未確認針劑是否施打到血管，就直接推針注入血管。

李女右眼當時立即出現灼熱、刺痛感，陳男雖立即給予局部類固醇治療、將她送醫，但李女仍受有右眼中心視網膜靜脈阻塞、右眼青光眼及視野缺損，釀視力永久無法恢復的重傷害。

檢方訊時，陳男堅決否認犯行，辯稱併發症和風險李女完全知情，他打在李女指定的額頭、眉弓骨脊上內、上外側，也有做額頭腫脹麻醉，是最安全標準的美容注射，全程使用純針，有回抽沒血，確認無刺破血管。

但檢方根據李女證詞、診斷證明，及相關醫美產品仿單資訊，還有衛福部醫事審議委員會鑑定書等，認定陳男過失明確，偵結依過失重傷害罪嫌起訴他。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

傷害罪 失明 視網膜 醫師 醫美

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