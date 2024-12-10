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海巡署參議涉不實核銷首長特支費3萬餘元 石大誠夫妻遭起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

海巡署巡防組參議石大誠擔任測考中心主任時，涉採購健康舒適鞋墊送同仁、訂購伙食煙燻臘肉，涉以朱姓妻子的豫誠邦企業收據不實核銷3萬多元的首長特支費。台北地檢署今偵結，依偽造文書、商業會計法起訴石姓夫妻2人。

海洋委員會海巡署測考中心前主任石大誠，2018年至2021年擔任測考中心主任，遭檢舉拿首長特支費購買妻子的企業社購買禮品送同仁，案件爆發後被調離一級主管職；他為上校軍階轉任文職，為海巡署巡防組簡任11職等參議。

起訴指出，石大誠，2020年8月間向廠商購買50雙健康舒適功能鞋墊，作為送給同仁的禮物，卻未經朱妻同意，涉自行偽造收據數量26、單價350元、總價9100元的豫誠邦企業收據，核銷首長特支費；2019年間測考中心採購臘肉，因業者無法開發票供核銷，石大誠與朱姓妻子涉填寫豫誠邦企業社免用統一發票收據，辦理總價2萬5千元的核銷程序。

台北地檢署今偵結，檢察官認為石、朱並無貪汙圖利罪犯意，涉圖利部分犯罪嫌疑不足不起訴，2人涉行使偽造私文書罪、商業會計法填製不實會計憑證罪嫌，提起公訴。

海巡署教育訓練測考中心前主任石大誠與妻子涉不實核銷遭起訴涉嫌圖利妻子公司，訊後以10萬元交保。圖／翻攝網路
海巡署教育訓練測考中心前主任石大誠與妻子涉不實核銷遭起訴涉嫌圖利妻子公司，訊後以10萬元交保。圖／翻攝網路

主任 偽造文書 海巡署 貪汙

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