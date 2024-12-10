海巡署參議涉不實核銷首長特支費3萬餘元 石大誠夫妻遭起訴
海巡署巡防組參議石大誠擔任測考中心主任時，涉採購健康舒適鞋墊送同仁、訂購伙食煙燻臘肉，涉以朱姓妻子的豫誠邦企業收據不實核銷3萬多元的首長特支費。台北地檢署今偵結，依偽造文書、商業會計法起訴石姓夫妻2人。
海洋委員會海巡署測考中心前主任石大誠，2018年至2021年擔任測考中心主任，遭檢舉拿首長特支費購買妻子的企業社購買禮品送同仁，案件爆發後被調離一級主管職；他為上校軍階轉任文職，為海巡署巡防組簡任11職等參議。
起訴指出，石大誠，2020年8月間向廠商購買50雙健康舒適功能鞋墊，作為送給同仁的禮物，卻未經朱妻同意，涉自行偽造收據數量26、單價350元、總價9100元的豫誠邦企業收據，核銷首長特支費；2019年間測考中心採購臘肉，因業者無法開發票供核銷，石大誠與朱姓妻子涉填寫豫誠邦企業社免用統一發票收據，辦理總價2萬5千元的核銷程序。
台北地檢署今偵結，檢察官認為石、朱並無貪汙圖利罪犯意，涉圖利部分犯罪嫌疑不足不起訴，2人涉行使偽造私文書罪、商業會計法填製不實會計憑證罪嫌，提起公訴。
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