4詐團成員毆打豬仔有停手「非殺人」 最終判刑結果出爐

詐欺集團成員劉益亨、鄭名良、任睿麟、黃偲維2022年12月監控提供帳戶的林姓「豬仔」，卻將人活活打死，林遭棄屍新社第七公墓。台中地院國民法官庭依重傷害致死等罪判4人10年6月至16年6月不等徒刑，檢方與4人上訴，台中高分院駁回。劉等人再上訴，最高法院判上訴駁回定讞。

劉益亨、鄭民良、任睿麟、黃偲維因共同犯重傷害致死罪，各處15年、16年、12年、10年6月徒刑；又犯私行拘禁罪，各處9月、10月、6月、6月（6月部分，得易科罰金），劉的應執行刑為15年6月，鄭應執行16年6月。

林姓死者2022年間因提供人頭帳戶，遭劉益亨等4人和另一名少年（由少年法庭審理）帶回台中市北屯區瀋陽路的民宅，以抹布塞住嘴巴、矇住眼睛，並以手銬、腳鐐「強控」林，林抵抗、呼救，遭劉等人拿手銬、棍棒或徒手毆打。

同年12月7日，林因頭部受傷而死亡，隔天被劉等人載往新社第七公墓棄屍。林的遺體被發現後，林父提告，台中地檢署指揮台中市警第五分局、東勢分局與新北市刑大偵查後起訴。

台中地院國民法官庭在審酌量刑因子、4人犯罪動機、目的等事由後，分別量刑，並就任睿麟、黃偲維犯私行拘禁部分諭知易科罰金折算標準，而劉益亨、鄭名良犯重傷致人於死、私行拘禁2罪則另定應執行刑。

案經上訴，台中高分院認為頭部是人體重要部位，拿球棒、手銬等堅硬器具或是用手腳攻擊，必然造成重大不治或難治的重傷，劉益亨與鄭名良拿手銬、球棒輪番攻擊，明顯有重傷害故意。任睿麟、黃偲維雖沒拿器具攻擊，但2人壓制被害人，任睿麟也徒手毆打，有重傷害犯意聯絡。

台中高分院認為劉等4人為了遏阻並教訓林姓男子而攻擊，動機不是殺人，用的凶器並非刀槍等可讓人隨時畢命的物品，可見不是預謀或是有計畫，應該是偶發的攻擊行為，且他們在發現林「不會動」後即停手，並試圖挽救，難認有殺人犯意，因此維持一審判決。