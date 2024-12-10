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劉正富20年前被控打死人…再判無罪落淚 法庭上一陣歡呼聲

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東男子劉正富20年前被控涉入青少年鬥毆，在萬巒鄉陸軍萬金營區外打死男子包克強，劉被判9年有期徒刑定讞，台灣冤獄平反協會認為證據指認有瑕疵，幫劉推動再審，劉正富一度被判無罪，再審更一審又判有罪，今更二審再判無罪。可上訴。

此案更一審判決有罪後，上訴至最高法院，最高院以證人指認瑕疵，且欠缺劉正富涉案的補強證據等理由，撤銷原判決發回更審。

高雄高分院審理後，今上午9點半宣判，逆轉改判劉正富無罪，法官宣判當下，法庭上響起一陣歡呼，劉落淚步出法庭，擁抱陪伴他走來的親友及辯護律師團，感謝這些人的支持，讓他走過艱難的平反之路。

屏東縣萬巒鄉阮姓、林姓少年因感情問題遭男子林聖賢毆打，阮向周姓友人哭訴，周為相挺約林聖賢出來談判，召集阮姓、林姓少年及涂姓、楊姓等18人；林聖賢則約來遭毆致死的包克強在內共8人。

2004年8月20日凌晨，雙方約在萬金營區前，赴約帶著棍棒、鐵條等物品助陣。包男在混戰中遭痛毆重傷，送醫急救5天宣告不治。當天情況混亂，帶回警局的少年沒人看見誰動手痛毆包男，直到8個月後，5名在場少年指認劉正富涉案，劉於2013年被依傷害致死罪，判刑9年定讞，被囚4年才假釋出獄。

2018年10月，劉正富提起再審獲准，隔年再審宣判劉無罪，2021年再更一審逆轉又判劉有罪，刑期減為8年4月，去年12月經最高法院撤銷後再發回更審。

高雄高分院再審更二審合議庭認為，當時指認劉正富的證人，分別於案發同年11月、隔年4月及案發2年後，，才分別第一次證述劉正富參與本案，且警方只提供留照片供他們指認，指認程序違反「不得以單一相片提供指認」的規範，存有高度的暗示性及誘導性。

另外，劉正富曾提出一張高雄仁武區某超商購物發票作為不在場證明，但此對劉的有利證據遭警方因不明原因遺失；劉的電話從案發前一天傍晚6時許至當天傍晚6時期間，沒有任何通聯記錄，其他人如何邀集劉正富到場，檢方並未舉證，且案發10多個小時間，劉正富也沒跟其他共犯有過通訊。

合議庭認為，本案僅憑證人指認，指認程序有瑕疵，檢察官並未提出其他具體積極事證足證劉正富犯罪，應判決無罪。可上訴。

劉正富涉案被判囚4年多，若最高法院最終判決劉無罪確定，依法他可聲請冤獄補償，以每日3000至5000元計算。

劉正富今判無罪後，一步出法庭就跟支持親友擁抱。記者張議晨／攝影
劉正富今判無罪後，一步出法庭就跟支持親友擁抱。記者張議晨／攝影
劉正富（中）今判無罪後，在外禱告感謝。記者張議晨／攝影
劉正富（中）今判無罪後，在外禱告感謝。記者張議晨／攝影
劉正富今判無罪後，與親友、平冤會成員在外禱告感謝一路支持他們的所有人。記者張議晨／攝影
劉正富今判無罪後，與親友、平冤會成員在外禱告感謝一路支持他們的所有人。記者張議晨／攝影

屏東縣 最高法院 鬥毆

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