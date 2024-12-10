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她非房客卻「一直來偷洗」 引發租客不滿 房東告上法院

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義王姓女子常到友人郭男租屋處使用洗衣機，卻將其他租客正在洗的衣服拿起來，洗她自己衣服。房東得知租客不滿情緒後提告，王女辯稱郭男有同意，郭男否認並表示曾告誡「妳再一直來偷洗，房東會報警」。嘉義地院依侵入住宅竊盜罪應執行4月，緩刑2年，40小時義務勞動。可上訴。

郭男曾在2022年間收留過王女1、2天，王女因而得知郭男租屋處庭院有房東提供洗衣機予租客使用，去年2月、3月，王女擅自使用洗衣機洗滌自己的衣物。房東王男依據監視器報警提告。

王男表示，因為租客反應有陌生人會來使用洗衣機洗衣服，一開始沒有提告，但是王女會把房客正在洗的衣服拿起來，洗她自己的衣服，才會裝監視器蒐證提告。她沒有經過同意，就使用放在內院的洗衣機洗衣服，造成水電費的損失。

王女矢口否認，辯稱有經過租客郭男同意，才會去使用洗衣機。

郭男作證時否認並表示曾告誡過她，「妳再一直來偷洗，房東會報警」。

法官審酌，侵入住宅竊盜罪最低本刑為6月以上徒刑，王女未經他人同意、侵入住宅擅自使用洗衣機竊取水、電能，始終否認犯行，考量素行良好，科以6月徒刑仍嫌過重，依法減輕其刑。依犯侵入住宅竊盜罪2罪各3月，應執行4月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間保護管束，1年內40小時義務勞動。

嘉義王姓女子到友人郭男租屋處使用洗衣機，卻將其他租客正在洗的衣服拿起來，洗她自己衣服，房東得知租客不滿情緒後提告。圖／資料照片
嘉義王姓女子到友人郭男租屋處使用洗衣機，卻將其他租客正在洗的衣服拿起來，洗她自己衣服，房東得知租客不滿情緒後提告。圖／資料照片

房東 洗衣機 租客 竊盜

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