她非房客卻「一直來偷洗」 引發租客不滿 房東告上法院

嘉義王姓女子常到友人郭男租屋處使用洗衣機，卻將其他租客正在洗的衣服拿起來，洗她自己衣服。房東得知租客不滿情緒後提告，王女辯稱郭男有同意，郭男否認並表示曾告誡「妳再一直來偷洗，房東會報警」。嘉義地院依侵入住宅竊盜罪應執行4月，緩刑2年，40小時義務勞動。可上訴。

郭男曾在2022年間收留過王女1、2天，王女因而得知郭男租屋處庭院有房東提供洗衣機予租客使用，去年2月、3月，王女擅自使用洗衣機洗滌自己的衣物。房東王男依據監視器報警提告。

王男表示，因為租客反應有陌生人會來使用洗衣機洗衣服，一開始沒有提告，但是王女會把房客正在洗的衣服拿起來，洗她自己的衣服，才會裝監視器蒐證提告。她沒有經過同意，就使用放在內院的洗衣機洗衣服，造成水電費的損失。

王女矢口否認，辯稱有經過租客郭男同意，才會去使用洗衣機。

郭男作證時否認並表示曾告誡過她，「妳再一直來偷洗，房東會報警」。