20年前捲鬥毆被控打死人 劉正富冤囚4年…再審二度無罪

屏東男子劉正富2004年8月20日凌晨被控涉入青少年鬥毆，在萬巒鄉陸軍萬金營區外打死男子包克強，劉被判9年有期徒刑定讞。台灣冤獄平反協會認為證據指認有瑕疵，幫劉推動再審，劉正富一度被判無罪，再審更一審又判有罪，今更二審再判無罪。

今再審更二審宣判，平冤會與劉正富及劉妻、家人到場聽判，聽到無罪判決後，法庭響起一陣狂歡，劉感謝一路陪伴他走過平反之路的親友、律師團；劉妻說，謝謝沒有放棄他們的所有人，一路走來不容易，法律仍有公義的一天，只要不放棄就有機會。

屏東縣萬巒鄉阮姓、林姓少年因感情問題遭男子林聖賢毆打，阮向周姓友人哭訴，周為相挺約林聖賢出來談判，召集阮姓、林姓少年及涂姓、楊姓等18人；林聖賢則約來遭毆致死的包克強在內共8人，雙方約在萬金營區前，赴約帶著棍棒、鐵條等物品助陣。

兩派人談判破裂後發生激烈衝突，包男在混戰中遭痛毆重傷，送醫急救5天宣告不治。當天情況混亂，帶回警局的少年沒人看見誰動手痛毆包男，直到8個月後，5名在場少年指認劉正富涉案。

劉正富雖然提出宿舍附近的購物發票，當作案發時的不在場證明，但這張發票後來遺失，未進到法院當證據，最後於2013年被依傷害致死罪，判刑9年定讞，劉被囚4年才假釋出獄。

此案歷經檢察總長提非常上訴遭駁回，義務律師團提再審程序，歷經多次發回、開始再審，檢察官又抗告等波折，於2018年法院裁定開始再審。

2019年再審宣判，高等法院高雄分院認為，案發現場沒有路燈，無法辨識劉有參與，加上多名證人指證程序有瑕疵，及劉提出宿舍住居習慣等，案發時他有可能不在場，認定罪證不足，逆轉改判無罪。

但再審更一審推翻無罪認定，合議庭認為，案發當天現場有2部機車、2部轎車的大燈都未熄滅，車燈亮度足以辨識在場人等樣貌；而多名證人從照片直接認出劉正富，都沒誤認情形，可排除記憶汙染、誤導情況。