快訊

葉瑋庭加拿大籍老公補習班驚傳倒閉 北市教育局曝最新處理進度

「天選老壽星」4生肖長輩福氣照耀全家！健康富足、兒孫有成

角落1顆硬碟忘記處理！柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

聽新聞
0:00 / 0:00

20年前捲鬥毆被控打死人 劉正富冤囚4年…再審二度無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東男子劉正富2004年8月20日凌晨被控涉入青少年鬥毆，在萬巒鄉陸軍萬金營區外打死男子包克強，劉被判9年有期徒刑定讞。台灣冤獄平反協會認為證據指認有瑕疵，幫劉推動再審，劉正富一度被判無罪，再審更一審又判有罪，今更二審再判無罪。

今再審更二審宣判，平冤會與劉正富及劉妻、家人到場聽判，聽到無罪判決後，法庭響起一陣狂歡，劉感謝一路陪伴他走過平反之路的親友、律師團；劉妻說，謝謝沒有放棄他們的所有人，一路走來不容易，法律仍有公義的一天，只要不放棄就有機會。

屏東縣萬巒鄉阮姓、林姓少年因感情問題遭男子林聖賢毆打，阮向周姓友人哭訴，周為相挺約林聖賢出來談判，召集阮姓、林姓少年及涂姓、楊姓等18人；林聖賢則約來遭毆致死的包克強在內共8人，雙方約在萬金營區前，赴約帶著棍棒、鐵條等物品助陣。

兩派人談判破裂後發生激烈衝突，包男在混戰中遭痛毆重傷，送醫急救5天宣告不治。當天情況混亂，帶回警局的少年沒人看見誰動手痛毆包男，直到8個月後，5名在場少年指認劉正富涉案。

劉正富雖然提出宿舍附近的購物發票，當作案發時的不在場證明，但這張發票後來遺失，未進到法院當證據，最後於2013年被依傷害致死罪，判刑9年定讞，劉被囚4年才假釋出獄。

此案歷經檢察總長提非常上訴遭駁回，義務律師團提再審程序，歷經多次發回、開始再審，檢察官又抗告等波折，於2018年法院裁定開始再審。

2019年再審宣判，高等法院高雄分院認為，案發現場沒有路燈，無法辨識劉有參與，加上多名證人指證程序有瑕疵，及劉提出宿舍住居習慣等，案發時他有可能不在場，認定罪證不足，逆轉改判無罪。

但再審更一審推翻無罪認定，合議庭認為，案發當天現場有2部機車、2部轎車的大燈都未熄滅，車燈亮度足以辨識在場人等樣貌；而多名證人從照片直接認出劉正富，都沒誤認情形，可排除記憶汙染、誤導情況。

另，根據劉正富與胞兄通聯譯文，兩人談到2006年7月6日檢方到萬金營區勘驗狀況，劉的胞兄稱「現場那麼暗，林聖賢跳下大水溝，怎能看到你打死包克強？」劉則反駁稱「林聖賢沒有跳下大水溝」。合議庭認為，若劉正富不在場，怎麼目睹林男沒跳入水溝？不採信這部分證詞，改判8年4月。

劉正富（中）今判無罪後，在外禱告感謝。記者張議晨／攝影
劉正富（中）今判無罪後，在外禱告感謝。記者張議晨／攝影
劉正富今判無罪後，一步出法庭就跟支持親友擁抱。記者張議晨／攝影
劉正富今判無罪後，一步出法庭就跟支持親友擁抱。記者張議晨／攝影
劉正富今判無罪後，與親友、平冤會成員在外禱告感謝一路支持他們的所有人。記者張議晨／攝影
劉正富今判無罪後，與親友、平冤會成員在外禱告感謝一路支持他們的所有人。記者張議晨／攝影

屏東縣 律師 鬥毆

延伸閱讀

陶晶瑩「辣杯杯」採購商品被控侵占 北檢不起訴

尹錫悅被控內亂罪 韓檢立案調查 組特別搜查本部

碧昂絲老公被控性侵！Jay-Z拉吹牛老爹輪暴13歲少女

科長被控霸凌卻發問卷要「溫暖她」？ 南市衛生局澄清

相關新聞

20年前捲鬥毆被控打死人 劉正富冤囚4年…再審二度無罪

屏東男子劉正富2004年8月20日凌晨被控涉入青少年鬥毆，在萬巒鄉陸軍萬金營區外打死男子包克強，劉被判9年有期徒刑定讞。...

台南男尿液毒品濃度超標涉毒駕 法官這理由判他無罪

王姓男子2月7日凌晨在台南住處施用K他命，中午駕駛轎車而遭警方攔查，當場查扣K他命1小包，經採集尿液送驗濃度超標，檢方依...

被罰才會怕？取締微型電動二輪車未掛牌 豐原警已開罰50件

取締微型電動二輪車未掛牌上月30日開始執行，台中豐原警方至今已開罰50件，多數是移工騎乘，有員警說，警方宣導已久，但仍有...

劉正富20年前被控打死人…再判無罪落淚 法庭上一陣歡呼聲

屏東男子劉正富20年前被控涉入青少年鬥毆，在萬巒鄉陸軍萬金營區外打死男子包克強，劉被判9年有期徒刑定讞，台灣冤獄平反協會...

她非房客卻「一直來偷洗」 引發租客不滿 房東告上法院

嘉義王姓女子常到友人郭男租屋處使用洗衣機，卻將其他租客正在洗的衣服拿起來，洗她自己衣服。房東得知租客不滿情緒後提告，王女...

入監還遙控A錢 高市前議員陳粹鑾判刑定讞

國民黨籍高雄市前議員陳粹鑾詐領差旅費被判刑3年8月，入監後女兒鄭安秝接棒選上市議員，但檢調查出陳入獄後續遙控兒子鄭嘉宏訛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。