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陶晶瑩「辣杯杯」採購商品被控侵占 北檢不起訴

中央社／ 台北10日電

藝人陶晶瑩經營的「辣杯杯」公司因訂購商品與供貨商「吉品養生」發生爭議，被控侵占商品。北檢偵查後認定陶晶瑩與藍姓合夥人罪嫌不足，今天予以不起訴處分。

吉品養生股份有限公司提告主張，民國110年12月21日，辣杯杯股份有限公司劉姓員工透過口頭方式訂購1批麻辣點心商品，遂委託另一家食品商生產，並於111年1月17日將商品送達辣杯杯公司的倉庫。

吉品養生認為，陶晶瑩及其藍姓合夥人在明知採購契約不成立的情況下，仍涉嫌透過銷售或贈與方式侵占此批麻辣點心商品，因而提告刑法侵占罪。

陶晶瑩在偵查中指出，她不知道是哪名員工簽收麻辣點心商品；藍姓合夥人則稱，當時由劉姓董事長簽收商品，他並沒有收到商品。

台北地檢署不起訴處分指出，吉品養生於另一起與辣杯杯公司的民事訴訟，曾主張此批麻辣點心商品的所有權人為辣杯杯公司，法院也判決辣杯杯應給付貨款，因此認定陶晶瑩及藍姓合夥人基於民法所有權，而持有此筆商品。

檢察官認為，陶晶瑩與藍姓合夥人對這批麻辣點心商品享有完整的所有權，得自由使用、收益、處分，即便商品已被銷售或贈與，其行為也與刑法侵占罪要件有別，認定罪嫌不足，今天予以不起訴處分。

侵占 提告 點心

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