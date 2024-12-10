台南男尿液毒品濃度超標涉毒駕 法官這理由判他無罪

王姓男子2月7日凌晨在台南住處施用K他命，中午駕駛轎車而遭警方攔查，當場查扣K他命1小包，經採集尿液送驗濃度超標，檢方依涉施用毒品致不能安全駕駛動力交通工具罪嫌起訴，惟政院3月29日才公告檢驗判定毒品品項及濃度值，當場受測觀察紀錄表均合格，最後判他無罪。

警詢時，王坦承施用愷他命後，駕駛轎車上路，後為警攔查，經採尿送驗，測得其尿液中去甲基愷他命濃度達449ng/mL。

台南地院指出，行政院今年3月29日公告「中華民國刑法第185條之3第1項第3款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值」，並自即日生效。而王駕車時間為2月7日，是在行院公告之前，並不適用該法。

然而，檢方提出王遭查獲後測試觀察紀錄表佐證，法官認為，王當下關於直線行走、平衡動作、畫同心圓等測試結果，均屬合格，堪認其體內雖殘留毒品濃度，但肢體控制協調能力並未因此明顯減弱，仍不足認定他當時有不能安全駕車情形。

台南地院認為，檢方舉證，僅能證明王於2月7日1時許施用第三級毒品K他命，在體內仍殘留毒品濃度，尚未完全代謝完畢情形下，於同日8時多駕駛轎車上路事實，仍無法證明他駕車時已達不能安全駕駛狀態，最後判他無罪，可上訴。