嘉義男帶國中妹上電競旅館 不打電動卻玩捏胸部

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

嘉義李姓成年男子，去年趁9月底中秋節3天連假機會，北上桃園約出少女網友，帶她上連鎖電競旅館不打電動，卻要她脫去外衣捏她胸部，桃園地院依對於未滿14歲女子猥褻，簡易判決徒刑6月，得易科，緩刑2年付保護管束，參加3場次法治教育。

犯罪事實指出，22歲李姓男子與桃園1名未滿14歲的未成年少女透過網路交友軟體認識。李男明知配對成功的女子實為尚在就學的未成年人，且知對方年僅13歲餘，竟仍基於對未滿14歲女子為性交犯意，於2023年9月29至10月1日的3天中秋連假某時，在「i hotel電競旅館桃園館」，未違反少女意願，要她脫掉上衣後，隔著內衣觸捏少女胸部，對少女進行猥褻行為1次，後經少女的家屬得知，氣炸向婦幼警察隊報案。

法官審酌，被告李男明知被害人是未滿14歲少女，身心尚未成熟，卻未能克制情慾衝動，犯下此案，顯然欠缺法治觀念，對被害少女身心發展和兩性關係認知造成損害。考量被告坦承犯行，與被害人家屬達成調解並賠償損害，綜合考量被告無前科、犯罪動機目的手段及智識程度、家庭生活、工作狀況及被害人家屬願意給予緩刑態度，量處適當之刑，諭知易科罰金，同時宣告緩刑，本案可上訴。

嘉義22歲李男去年趁中秋連假北上約少女網友見面，帶她到知名電競旅館，不打電動而是隔著胸罩捏胸部，桃園地院依對於未滿14歲女子為猥褻，簡易判處徒刑6月，得易科，緩刑2年期間付保護管束，參加3場法治教育課程，可上訴。示意圖／AI生成圖
嘉義22歲李男去年趁中秋連假北上約少女網友見面，帶她到知名電競旅館，不打電動而是隔著胸罩捏胸部，桃園地院依對於未滿14歲女子為猥褻，簡易判處徒刑6月，得易科，緩刑2年期間付保護管束，參加3場法治教育課程，可上訴。示意圖／AI生成圖

中秋節 兩性關係 桃園地院

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