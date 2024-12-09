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涉將病妻丟下14樓致死 新莊老翁羈押不禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市新莊今天發生一起1名73歲林姓老翁，因不捨68歲邱姓妻子罹患水腦症久病，上午竟從住家14樓將妻子推下樓摔死的長照悲歌，導致68歲妻子當場死亡。林翁稍早被依殺人罪移送新北地檢署遭檢方聲押，法院裁定羈押不禁見。

據了解，林翁行凶後除了向警方自首，似乎也有自我放棄的傾向，即便被聲押仍不打算聘請律師，但因其涉犯為3年以上重罪，新北地院依法替他安排義務辯護人，最後法官認定他有相當理由足認有逃亡、串證及偽造證據的高度可能，裁定羈押。

林男與邱姓妻子結婚近40年，2人育有2子1女，子女目前都已在外成家並未與夫妻倆同住，曾經擔任建築師的林男退休後購買新莊區中平路一棟高級社區大樓14樓，與邱姓妻子同住，先前經常與愛妻四處旅遊。

不料邱妻2年多前罹患水腦症，身體狀況每況愈下長期臥病在床，林男獨自扛起照顧妻子的重擔，每天煮三餐餵食，照顧妻子起居；近期林男因身體不適，8月起林男向衛生局申請長照服務，居服員每天來家中陪伴及協助盥洗至少4小時。

林翁今天疑似不捨妻子未來辛苦，疑似一時情緒失控，竟將妻子自高樓推下，讓妻子一了百了，犯案後也立刻前往住家附近派出所，向警方自首。

林姓老翁涉嫌將邱姓妻子推下樓致死，新北地院依殺人罪裁定羈押。記者黃子騰／攝影
林姓老翁涉嫌將邱姓妻子推下樓致死，新北地院依殺人罪裁定羈押。記者黃子騰／攝影

自首 長照

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