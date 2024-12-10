京華城案 再提訊彭振聲

台北地檢署持續追查京華城弊案，北檢昨再提訊台北市前副市長彭振聲，彭振聲身穿藍黑色外套，髮型仍依舊，走下警備車後在法警的戒護下快步進入北檢。記者林伯東／攝影 台北地檢署追查京華城容積率案，昨提訊北市前副市長、京華城專案管理人彭振聲，釐清貪汙圖利、公務員財產來源不明罪嫌；另傳喚被告京華城財務經理張志澄，釐清威京集團高層幹部捐贈政治獻金是否為貪汙收賄前金。

檢廉調追查京華城案容積率560%一路暴增到840%，懷疑官商勾結貪汙行收賄，日前交保的鼎越開發前董座朱亞虎坦承，威京集團旗下企業7名董監事捐款共210萬政治獻金，他感謝容積率達到560%傳訊息給時任柯文哲競總財務長的李文宗。

北市議員簡舒培日前在臉書公布北檢公函指出，檢方認定威京集團成員捐給民眾黨政治獻金為「前金」，容積率擴增到840%後，沈慶京涉貪汙行賄柯文哲1500萬元作為「後謝」。昨第三度約談張志澄出庭，釐清他身為財務經理知悉的捐款事宜；張涉捐贈30萬元政治獻金，日前250萬交保，上度出庭後跑百米速度給媒體追，這次則由律師先行幫忙報到，開庭前才現身偵查庭。

北檢本月6日再度約談傳喚時任都發局總工程司、執秘的邵琇珮到案，釐清容積率決策過程是否涉及不法；昨提訊彭振聲出庭，彭下囚車面露無奈，上銬快步進入候審室。檢方懷疑，彭振聲涉圖利京華城，讓都委會通過決議給予容積獎勵一路擴增到840%，鼎越開發獲20%容積獎勵率，不正利益111億餘元。彭振聲日前供稱「都是依法行政」。