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入監還遙控A錢 高市前議員陳粹鑾判刑定讞

聯合報／ 記者徐白櫻王宏舜／連線報導

高雄市前議員陳粹鑾。圖／取自陳粹鑾臉書
高雄市前議員陳粹鑾。圖／取自陳粹鑾臉書
國民黨籍高雄市前議員陳粹鑾詐領差旅費被判刑3年8月，入監後女兒鄭安秝接棒選上市議員，但檢調查出陳入獄後續遙控兒子鄭嘉宏訛詐449萬元助理費，一、二審依貪汙治罪條例判她10年5月徒刑。陳粹鑾上訴，最高法院維持高雄高分院見解，駁回定讞，通知檢方啟動防逃機制。

對母親遭重判，議員鄭安秝說，台灣的助理制度有問題，才導致各縣市這樣的事件層出不窮，應當修法。國民黨高市黨部則表示，陳粹鑾判刑確定，尊重判決結果，後續依黨內相關規定辦理，將送交考紀會。

陳粹鑾曾任兩屆市議員，因向議會請領3萬元考察經費帶家人出遊，2018年被判刑3年8月定讞，入監服刑。後因助理名冊裡，公費助理有未成年人，疑藉人頭詐領助理費，2019年7月檢方發動搜索，同步提訊，查出她自2010年起透過人頭、低薪高報方式申請4名公費助理，有人申請3萬9000元薪酬，一分錢未進口袋！

陳因案入監，仍利用兒子探監機會，遙控兒子與王姓服務處主任製作不實助理名冊，詐領鄭安秝公費助理費用，總計8年詐領449萬餘元。高雄地方法院審理時，她否認犯行，辯稱協助清償債務，助理才甘願捐薪以工抵債，但法官據助理請領清冊及相關證詞認定她是操控本案主角，一審判10年5個月徒刑。陳粹鑾不服上訴遭駁回，再上訴最高法院，最高法院則駁回上訴定讞。

最高法院 議員

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