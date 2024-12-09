沉澱2天後發聲！舞蹈老師KIMIKO收死亡威脅信 北市警受理偵辦中

舞蹈老師KIMIKO今天表示，近日收到死亡威脅信件，認為專業與創新或許會成為他人眼中釘，但如此惡行絕不會擊垮她；對此，北市警局士林分局晚間表示，已受理報案偵辦中。

KIMIKO在臉書（Facebook）發文表示，從未想過自己會收到死亡威脅信件，花了兩天時間沉澱心情，思考如何應對這一切，也更加深刻體會到，專業與創新或許會成為某些人眼中釘，但這樣的惡行絕不會擊垮她，更無法讓她退縮，將勇敢面對現實生活中的黑暗與惡勢力，「我絕不低頭！」