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沉澱2天後發聲！舞蹈老師KIMIKO收死亡威脅信 北市警受理偵辦中

中央社／ 台北9日電

舞蹈老師KIMIKO今天表示，近日收到死亡威脅信件，認為專業與創新或許會成為他人眼中釘，但如此惡行絕不會擊垮她；對此，北市警局士林分局晚間表示，已受理報案偵辦中。

KIMIKO在臉書（Facebook）發文表示，從未想過自己會收到死亡威脅信件，花了兩天時間沉澱心情，思考如何應對這一切，也更加深刻體會到，專業與創新或許會成為某些人眼中釘，但這樣的惡行絕不會擊垮她，更無法讓她退縮，將勇敢面對現實生活中的黑暗與惡勢力，「我絕不低頭！」

士林分局今晚表示，KIMIKO於6日到轄下文林派出所報案，指稱當天在公司收到恐嚇信，內容恐嚇其生命安全且為不實指控，因心生畏懼，向警方提出恐嚇及誹謗告訴，已依規定受理報案，後續將依法偵辦追查犯嫌。

舞蹈老師KIMIKO今天表示，近日收到死亡威脅信件。對此，北市警局士林分局晚間表示，已受理報案偵辦中。記者王聰賢／攝影
舞蹈老師KIMIKO今天表示，近日收到死亡威脅信件。對此，北市警局士林分局晚間表示，已受理報案偵辦中。記者王聰賢／攝影

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