他去KTV歡唱卻遭幫派成員捅死 父出庭勘驗影片見愛子身影流淚不停

余姓男子去年11月間與友人到中壢KTV歡唱，在門口與另票人起衝突，雙方大混戰，衝突中遭陳姓幫派成員持彈簧刀捅死的殺人案，桃園地院今起展開3天國民法官專庭密集審理，雖然事過1年，余父見事發影片中愛子身影淚流不停，全案於本周三下午宣判。

30歲凶嫌陳瑋聘用有「毒梟御用律師」稱呼、上周才因涉犯非公務員洩漏國防以外秘密、隱蔽犯人、司法詐欺、行使偽造私文書及詐欺取財等罪嫌遭訴的律師劉政杰及同個律師事務所的李姓律師；陳對於犯行坦承不諱，檢辯雙方爭執之處，在於陳嫌毆打、刺傷謝姓被害人的部分起訴殺人未遂罪應為傷害罪，辯護人也認為，本件國審案應屬傷害致死而非殺人案。

今天蒞庭公訴檢察官邱健盛、張盈俊論辯，詳細說明事發經過，以及陳嫌犯案後不僅將凶器彈簧刀丟在路邊，殺了人後若無其事搭著同夥的車離開，事後又叫邱姓小弟返回現場找凶刀並丟在200公尺外中正路旁的水溝內，期間也因公開檢視余男解剖驗傷照片未及早提示遭法官糾正，余父驚見兒子的驗屍照，憋得滿面通紅的他忍不住當場流淚，自此低著頭看地上，默默聽著審理過程。

起訴指出，起訴書指出，竹聯幫信堂承信會成員陳瑋，去年11月19日清晨與友人從中壢凱悅KTV歡唱後離開，卻在KTV大門口與謝姓男子等人因故起口角爭執，陳出手毆打謝的頭部，雙方展開亂鬥毆，正巧在場執行守望勤務的馮姓警員見狀，立刻上前攔阻，雙方因皆有飲酒且在氣頭上，一路從店門打到大馬路上，陳趁機取出預藏的彈簧刀刺傷謝的頭部、背部。