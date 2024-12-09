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台76線小貨車被撞落護欄…墜30公尺父子雙亡 肇事大貨車駕駛判刑5月
王姓男子今年2月載老父從宜蘭到彰化批水果，行經彰化縣台76線埔鹽段時，卻遭黃男駕駛的大貨車撞擊後，翻落卅公尺高的護欄，父子兩人傷重身亡，經鑑定王男在變換車道後不當驟然減速慢行，並駛往禁止迴轉車道為肇事主因，黃男因來不及剎車而撞上是次因，彰化地方法院將黃男依過失致人死罪判刑5月。
48歲王男今年2月5日下午1點多駕駛小貨車載老父(72歲)到彰化批貨，行經彰化縣台76線西向13公里埔鹽段時，被黃男駕駛的大貨車撞落護欄，墜落下方大排旁，小貨車幾乎摔爛，父子倆送醫後因全身多處鈍創、頸椎骨折等傷害均傷重不治。
判決書指出，根據交通鑑定報告，當時王男要往左變換車道後不當驟然減速慢行，並駛往禁止迴轉車道為肇事主因，黃男來不及剎車，造成2車碰撞為肇事次因。
雖法官認為黃男犯後坦承犯行，態度良好，且與家屬達成民事調解，但家屬仍表示無法原諒被告，請求對被告量處重刑，法官裁量黃男罹患癌症治療中狀況，依過失致死罪將他判刑5月，可易科罰金。
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