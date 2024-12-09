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廉政透明「晶質獎」頒獎 雲林監獄獲創新服務優選

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部、外交部今舉辦第2屆「透明晶質獎」頒獎典禮暨「2024台灣透明論壇」，行政院副院長鄭麗君表示，自由民主是得來不易的成果，更是必須守護的基本價值；法務部長鄭銘謙表示，期許未來能與國際克服種種風險，為全球反貪腐作出貢獻。

鄭麗君指出，今日享有的自由民主，是歷經好幾世代台灣人努力下得來不易的成果，更是當代的必須堅定守護的基本價值，面對全球挑戰未曾停歇，需要更進步的良善治理，來建構更堅韌的民主，確保民主能夠永續發展。

她說，行政院長要求以「貪瀆零容忍」為核心價值，營造廉能透明的公務環境，雖然台灣不是聯合國的會員國，但仍制定「聯合國反貪腐公約施行法」，並簽署公約審查透明承諾，藉此展現政府反貪腐決心。

鄭銘謙表示，台灣在反貪腐領域的耕耘已獲得國際認同，並於今年預先公布反貪腐公約第三次國家報告期中進度，首度接軌國際體例，以實際行動響應聯合國國際反貪日，期許未來能與國際間合力克服種種貪腐風險，並參與全球反貪腐集體行動。

第2屆透明「晶質獎」共有26個機關報名參獎，在「機關整體廉能類」評選出5個特優機關─交通部公路局高雄市區監理所、台灣港務股份有限公司、台北市政府資訊局、新北市政府地政局及臺東縣環境保護局。

此外，在「創新服務措施類」評選出3個優選機關─法務部矯正署雲林監獄、高雄市政府社會局及南投縣南投市公所，橫跨中央及地方機關，廉能措施包括交通、資訊、地政、環保、矯正、社福及基層市政等不同業務性質。

法務部、外交部今舉辦第2屆「透明晶質獎」頒獎典禮。圖/法務部廉政署提供
法務部、外交部今舉辦第2屆「透明晶質獎」頒獎典禮。圖/法務部廉政署提供

廉能 法務部

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