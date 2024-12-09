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三惡煞為40萬持刀埋伏…趁他要送女兒上學時砍人 殺人未遂起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣莊姓男子等3人在今年10月間，接受一名身分不詳之人委託，以40萬元代價，殺害台中市沙鹿區林姓男子，莊等三人先收10萬元前金，莊等三人在同年月底在林住處外埋伏，趁林開門要載讀國小女兒上學時，由其中一名共犯持開山刀猛砍3刀，林奮力抵抗才逃死，檢方依殺人未遂罪起訴莊等人，今天移審台中地院，三人都裁定羈押。

檢警調查，彰化縣莊姓男子（21歲）、劉姓男子（20歲）、胡姓男子（24歲）是朋友關係，今年10月間接受身分不詳之人委託，以40萬元代價，殺害台中市沙鹿區林姓男子，莊等三人與林互不相識，莊先在同年月28日，領取對方提供的10萬元前金。

今年10月29日清晨5時許，劉、胡二人搭乘白牌計程車，前往林男位於台中市沙鹿區住處埋伏，由胡把風、劉手持開山刀在林住處門口埋伏，林清晨六時許打開住處鐵卷門時，準備載讀國小的女兒上學，劉即快跑進林住處內，手持開山刀，朝林頭部猛力揮砍3刀，林伸出右手抵擋，才會攻擊到頭部，不過林右前臂、右大腿都被砍傷。

林男奮力抵抗才倖免於難，警方獲報後將林送醫，先循線在彰化市拘提劉到案，查扣開山刀、血衣、現金10萬元、毒品等贓證物，後續再拘提胡男到案，另外在今年11月13日，再查緝莊男到案，三人都被檢方聲押獲准。

檢方訊問時，劉等三人都承認收錢辦事，但都強調，僅是「教訓」之意，沒有要致林男於死地，動手的劉男辯稱，當初僅有交代「要砍他的手，沒有說要砍斷」等語。

檢方認為，依林男描述，當時劉是朝林頭部揮砍，林用手抵抗才倖免於難，加上林的傷口之深，幾近見骨，足見劉揮砍的施力極大，若非有殺人犯意，不會朝林的頭部由上而下、大範圍、全力揮砍3下，認定劉有殺人犯意，辯詞不足採信。

台中地檢署偵結，依殺人未遂罪起訴莊等三人，今天移審台中地院，法院裁定三人羈押。

台中市林姓男子在今年10月底時，在住家門口被歹徒持開山刀砍殺，幸急救後倖免於難。圖／讀者提供
台中市林姓男子在今年10月底時，在住家門口被歹徒持開山刀砍殺，幸急救後倖免於難。圖／讀者提供

台中市 殺人未遂

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