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甫發文悼念瓊瑤、劉家昌 前議員陳粹鑾將再度入獄服刑

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市議員鄭安秝的母親陳粹鑾貪汙罪定讞，陳前幾天才在個人臉書發文悼念劉家昌及瓊瑤，今天判決結果出爐，未現身回應，鄭安秝則為母親打抱不平，主張修法。另方面陳粹鑾是國民籍資深黨員，高市黨部表示，將送考紀會處理。

高雄縣市合併前後，陳粹鑾都順利當選鳳山選區議員，但她在2018年被判刑3年8月定讞，入監服刑，後來檢調又查出，陳在獄中遙控兒子鄭嘉宏繼續詐449萬元助理費，一、二審依貪汙治罪條例、刑法判她10年5月徒刑。陳粹鑾上訴，最高法院維持高雄高分院見解，駁回定讞。

鄭安秝表示，台灣的助理制度有問題，才會導致各縣市這樣的事件層出不窮，應當修法。另也澄清，母親的悼念發文是轉載她的臉書內容。

陳粹鑾在2018年入獄，同年也培養女兒鄭安秝接棒參選鳳山區議員，2018年鄭以23歲之姿成為高雄市議會最年輕的新科議員，2022年又順利連任。

陳粹鑾出獄後全心輔佐女兒問政，社群常分享女兒的問政成績，但也有公務員很怕接到她的電話，因為雖然陳粹鑾雖然已經不當議員，但平日還是很關心服務處的大小選民服務案發展，絲毫不鬆懈。

國民黨高市黨部表示，針對陳粹鑾判刑確定，尊重判決結果，後續黨紀問題依黨內相關規定辦理，交由考紀會處理。

高雄市前議員陳粹鑾將再度入獄，她與家人今天針對判決結果都沒有發表意見。圖／取自陳粹鑾臉書
高雄市前議員陳粹鑾將再度入獄，她與家人今天針對判決結果都沒有發表意見。圖／取自陳粹鑾臉書

國民黨 議員 貪汙

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