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台76線換車道父子遭撞雙亡 貨車駕駛過失致死判5月

中央社／ 彰化9日電

王姓男子2月載父親行經台76線西向13.7公里處，因變換車道驟然減速，致駕駛大貨車黃姓男子煞車不及發生碰撞，王姓父子雙亡，彰化地院近日依過失致死罪判黃男5月刑期。

根據彰化地方檢察署起訴書內容，45歲黃姓男子於今年2月5日駕駛大貨車，從南投縣埔里鎮出發，沿台76線快速道路前往彰化縣埔鹽鄉。

48歲王男駕駛小貨車搭載72歲父親，從宜蘭到彰化批發水果，行經西向13.7公里處與黃男大貨車發生碰撞，導致王姓父子重傷身亡。

檢察官根據相關事證，認為被告黃男未注意車前狀況適時採取安全措施，煞車不及，為肇事次因；死者王姓駕駛往左變換車道後不當驟然減速慢行，並駛往禁止迴轉車道，為肇事主因。

判決書指出，黃男因駕駛疏失肇事，造成王姓父子死亡，讓他們家屬承受喪失至親傷痛，被告行為實有不該。

法官斟酌被告過失情節及過失程度、王姓駕駛也有過失，被告於犯罪後坦承犯行，並與死者家屬達成民事調解，但家屬仍無法原諒被告，請求對被告量處重刑，一審將黃男依犯過失致人於死罪，判處有期徒刑5月，可易科罰金。全案可上訴。

南投縣 車禍

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