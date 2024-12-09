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涉郭哲敏地下匯兌…「百億賭王」林秉文出國疑跑路 新北院12/26將拘提
「百億賭王」林秉文因涉入八八會館負責人郭哲敏地下匯兌案，日前遭傳喚卻未出庭，遭立委黃國昌質疑人已跑路，而院檢還在「裝沒事」。新北地方法院證實，本月5日傳喚林秉文未到庭，其律師表示林人還在國外，合議庭已發出拘票，要求林秉文下次12月26日開庭務必到庭，並由具保人偕同他準時出庭。
新北地院指出，林秉文因在郭哲敏地下匯兌案中涉嫌詐欺及洗錢，2022年11月獲檢方以300萬元交保，且未諭知限制出境、出海等其他強制處分。全案審理期間，林秉文2次準備程序均有到庭，今年10月兩次審理庭，一次因颱風假延期，一次則因律師衝庭具狀聲請改期。
上月17日，郭哲敏與其大帳房郭哲敏大帳房杜韋蓁聲請傳喚林秉文作證，但他因生病不適，由律師代為請假。上週合議庭再度傳喚林秉文又未到庭，其律師表示他出國尚未返台，因此合議庭已針對本月26日庭期發出拘票，要求他屆時務必到庭，若無正當理由不到，將依法沒入保金或發布通緝。
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