快訊

張忠謀17歲因父親1句話「作家夢碎」 史詩級導讀自傳赫見28奈米汗與淚

張忠謀自傳上下冊相隔26年 蔡英文：書和台積電股票都值得等待

控遭推擠重摔 林月琴提告陳玉珍：任何暴力在國會都不該發生

聽新聞
0:00 / 0:00

涉郭哲敏地下匯兌…「百億賭王」林秉文出國疑跑路 新北院12/26將拘提

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

「百億賭王」林秉文因涉入八八會館負責人郭哲敏地下匯兌案，日前遭傳喚卻未出庭，遭立委黃國昌質疑人已跑路，而院檢還在「裝沒事」。新北地方法院證實，本月5日傳喚林秉文未到庭，其律師表示林人還在國外，合議庭已發出拘票，要求林秉文下次12月26日開庭務必到庭，並由具保人偕同他準時出庭。

新北地院指出，林秉文因在郭哲敏地下匯兌案中涉嫌詐欺及洗錢，2022年11月獲檢方以300萬元交保，且未諭知限制出境、出海等其他強制處分。全案審理期間，林秉文2次準備程序均有到庭，今年10月兩次審理庭，一次因颱風假延期，一次則因律師衝庭具狀聲請改期。

上月17日，郭哲敏與其大帳房郭哲敏大帳房杜韋蓁聲請傳喚林秉文作證，但他因生病不適，由律師代為請假。上週合議庭再度傳喚林秉文又未到庭，其律師表示他出國尚未返台，因此合議庭已針對本月26日庭期發出拘票，要求他屆時務必到庭，若無正當理由不到，將依法沒入保金或發布通緝。

「百億賭王」林秉文因涉入八八會館郭哲敏地下匯兌案，已兩度未到庭，新北地院已針對下次庭期將他拘提。圖／聯合報系資料照片
「百億賭王」林秉文因涉入八八會館郭哲敏地下匯兌案，已兩度未到庭，新北地院已針對下次庭期將他拘提。圖／聯合報系資料照片

律師 林秉文 郭哲敏

延伸閱讀

前泰山家族涉詐貸164億 詹舜淇、詹雅琳各判18年、14年8月

檢喊郭哲敏交保金應至少2億 律師嘆沉重：親友借錢辛苦「不足為外人道」

八八會館郭哲敏1億元交保翻盤 與共犯張旭昇再收押延押2月

1億交保變再押？ 郭哲敏步入新北地院重開羈押庭面色凝重

相關新聞

涉郭哲敏地下匯兌…「百億賭王」林秉文出國疑跑路 新北院12/26將拘提

「百億賭王」林秉文因涉入八八會館負責人郭哲敏地下匯兌案，日前遭傳喚卻未出庭，遭立委黃國昌質疑人已跑路，而院檢還在「裝沒事...

比鄭捷罪大惡極死囚未來恐逃死 黃光芹酸：對廢死聯盟甘拜下風

媒體人黃光芹今邀前大法官黃虹霞上直播，她指反廢死民調一直維持在七、八成，但大法官被提名人都是廢死派，憲判8號「實質廢死」...

立委林月琴告陳玉珍涉傷害罪...無預警抱起重摔狠踹 手指手臂挫傷

民進黨立委林月琴今在立委郭昱晴、張雅琳陪同下，至台北地檢署按鈴申告陳玉珍在國會暴力打人，提告傷害罪。林月琴表示，無預警遭...

收工程回扣逾百萬涉貪 通霄鎮前鎮長陳漢志再被起訴

苗栗縣通霄鎮前鎮長陳漢志因太陽能光電招租案收賄107萬元，二審遭判刑5年，苗栗地檢署另案偵辦他在13件採購標案，涉嫌收回...

19歲青年引誘18歲少女傳裸胸照 判刑1年半、賠65萬元

彰化縣19歲青年去年在網路上認識18歲未成年少女，兩人在line互加好友，男子竟引誘少女拍裸露胸部照給他看，少女傳給他5...

高雄9旬嬤除夕燙頭髮燙到灼傷 美容院女老闆判有罪

高雄90歲阿嬤到鄰居開的美容院燙髮，結果因溫度過高，造成阿嬤頭皮多處灼傷，橋頭地院判女老闆無罪，高雄高分院審理後逆轉，認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。