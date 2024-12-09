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成功高中參訪法醫研究所 北檢女檢察官分享職涯
法務部「司改前進校園」活動日前邀請台北市立成功高中師生前往法醫研究所參訪，師生親身體驗法醫師的工作，法醫所透過深入的實境探索，引領學生瞭解司法體系運用科學技術發現真實的奧妙。
法務部依「國家希望工程」遵循行政院的行動創新理念，積極推動「五打七安」政策，致力以生動活潑方式呈現司法改革成校，並藉由「司改前進校園」系列活動增進青年學子對於法治的認識與關注。
法務部表示，這次的參訪活動安排台北地檢署女檢察官蘇筠真、法醫研究所研究員楊筑安進行職涯分享，讓學生對法醫研究所的角色有更深刻的印象；學生表示，法醫所的探索之旅不僅拓展視野，更啟發未來投入法律、司法科學領域的高度興趣。
法務部說，參訪活動不但讓學生近距離接觸尖端先進的法醫技術，並加深對「五打七安」政策的理解。
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