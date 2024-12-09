收工程回扣逾百萬涉貪 通霄鎮前鎮長陳漢志再被起訴

苗栗縣通霄鎮前鎮長陳漢志因太陽能光電招租案收賄107萬元，二審遭判刑5年，苗栗地檢署另案偵辦他在13件採購標案，涉嫌收回扣逾百萬元，今天再依貪汙治罪條例起訴。

苗栗地檢署檢察官石東超指揮法務部調查局苗栗縣調查站偵辦，今天偵結起訴，起訴書指出，陳漢志於2018年、2019年擔任通霄鎮長期間，透過黃姓時任鎮務顧問或陳姓時任機要秘書，就「108年度治山防災、坑溝、零星改善工程及上級核定治山防防災工程委託規劃設計及監造」等共13件採購標案，投標前或得標後，向廠商索討得標金額10%至15%賄款，犯罪所得逾百萬元。

陳漢志、陳姓前機要秘書、黃姓前鎮務顧問涉嫌貪汙治罪條例，對於職務上行為期約或收受賄賂罪嫌，損害國民對於公務員執行職務之公正性、廉潔性之信賴；林姓廠商涉貪汙治罪條例關於職務上不違背行為交付賄賂罪嫌，其餘5名廠商涉犯交付賄賂、違反政府採購法等罪嫌，另緩起訴處分。

檢方表示，陳漢志另涉的太陽能光電招租案，2次嫌收賄107萬元，一審依貪汙治罪條例判處應執行10年徒刑、褫奪公權5年，二審今年8月宣判，法官審酌陳漢志坦承犯行，主動繳回107萬元的態度，改判5年徒刑、褫奪公權5年。