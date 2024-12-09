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19歲青年引誘18歲少女傳裸胸照 判刑1年半、賠65萬元

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣19歲青年去年在網路上認識18歲未成年少女，兩人在line互加好友，男子竟引誘少女拍裸露胸部照給他看，少女傳給他5 張裸露照，彰化地方法院依引誘少年自行拍攝性影像罪，將男子判刑1年6月，不過因雙方已和解，男子需賠償65萬元，法院也予緩刑4年。

判決書指出，19歲青年去年在網路認識18歲少女後，就傳LINE對少女說「要」、「只對我喔」、「不知道我回去看看到什麼好的」、「一年怎麼越來越大」、「脫光玩你能玩的」、「拍照給我看？」、「小心我硬上」等話。

少女在去年8月的一周內拍了其裸露胸部5張照給男子看，後來又覺得不對勁而報警，將男子送辦，並希望銷毀照片，男子也坦承不諱，表示自己一時失慮。

法官認為，男子引誘少女拍裸露照傳給他，影響少女身心健康發展，所為實屬不該，不過男子在審理期間已坦承犯行，雙方並調解成立，並願分期賠償65萬元，足認其有悔悟之心，且男子稱照片僅供自己觀賞，並未散布或作為營利之用，因此判刑1年6月，緩刑4年。

19歲青年引誘18歲未成年女網友拍裸胸照給他看，被彰化地方法院判刑1年半，還需賠償65萬元。記者林宛諭／攝影
19歲青年引誘18歲未成年女網友拍裸胸照給他看，被彰化地方法院判刑1年半，還需賠償65萬元。記者林宛諭／攝影

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