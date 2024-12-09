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比鄭捷罪大惡極死囚未來恐逃死 黃光芹酸：對廢死聯盟甘拜下風

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

媒體人黃光芹今邀前大法官黃虹霞上直播，她指反廢死民調一直維持在七、八成，但大法官被提名人都是廢死派，憲判8號「實質廢死」爭議大，並說廢死聯盟的積極令人「甘拜下風」。黃虹霞說，死刑相關案件很早就聲請釋憲，很難處理，她反對廢死，至今沒改變，許多被提名人的理念「本來就有」，不是因為被總統提名才主張廢死。

黃虹霞說，大法官被提名人對死刑的立場，是因立委關心才被問，她同意憲判8號的內容，因為內容就是普通法院執行的實務，廢死是指法律不可以有死刑，但憲判8號是說可以有死刑、「求其生而不可得」之時，未來若有人判處死刑，大家可能會覺得「實質廢死」講太快了，願意處理死行議題的大法官她覺得「很勇敢」。

精障、隨機殺人的認定，黃光芹最無法接受，並舉師鐸獎女教師案為例，認為直到更四審才從死刑改判無期徒刑，雖然該件是在憲判字8號前所作出，她認為在配套不完整的情況下，死刑都被廢除，她嘲諷大法官的文字技巧「蠻高明的」。黃光芹說，殺幾個人才能判死？什麼是罪大惡極？定義根本不明。

黃虹霞的意見書也曾促成犯罪被害人保護，她說法律不是都只保護壞人，例如檢察官就是國家機關在保護被害人，但大家常被忽略，她覺得應該重視犯罪被害人保護，法院應多傾聽犯罪被害人的聲音。黃虹霞也表示，如果真的當事人有精神障礙，作為一個法官要考慮到被害人，但精神障礙是當事人可以自己控制的嗎？大法官在判決時，必定想到這個複雜的事項，人民多數意見會反彈「太保護壞人」，她能理解，槍斃一個人不困難，但法務部也反對「不能假釋」，未來要怎麼做，她相信不是只有死刑一條路，而法官也要發揮「說服」的力量、對人民說明，她建議法官判決可以寫「不同意見書」，她相信大部分的死刑案件都是一致決。

鄭捷造成4人死亡，判決定讞後即槍決，黃光芹質疑，比鄭捷更罪大惡極的未來有可能逃死。黃虹霞說，鄭捷與自己求死有關係，但黃光芹說聲請死刑釋憲的死囚當初也有許多人希望死刑，但黃虹霞說「後來都撤回，妳知道嗎？」黃光芹一聽，說廢死聯盟這些團體太積極了，令人甘拜下風。

對於廢死聯盟，黃虹霞呼籲應多聽聽人民的聲音，大家互相靠近，廢死聯盟放棄對外溝通，她覺得這樣不好。

黃虹霞覺得台灣的法律在進步中，但因政黨顏色、人民立場而有不同看法。

前大法官黃虹霞（左）今上媒體人黃光芹直播節目，對於死刑釋憲，她指相關聲請案很早就送進憲法法庭，但很難處理，她反廢死，至今沒改變，許多被提名人的廢死理念「本來就有」，不是因為被總統提名才主張廢死。圖／取自匯流新聞網 YouTube
前大法官黃虹霞（左）今上媒體人黃光芹直播節目，對於死刑釋憲，她指相關聲請案很早就送進憲法法庭，但很難處理，她反廢死，至今沒改變，許多被提名人的廢死理念「本來就有」，不是因為被總統提名才主張廢死。圖／取自匯流新聞網 YouTube

大法官 廢死 死刑

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