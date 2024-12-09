高雄9旬嬤除夕燙頭髮燙到灼傷 美容院女老闆判有罪

高雄90歲阿嬤到鄰居開的美容院燙髮，結果因溫度過高，造成阿嬤頭皮多處灼傷，橋頭地院判女老闆無罪，高雄高分院審理後逆轉，認定女老闆要負過失責任，改判拘役40天，得易科罰金，並審酌她賠償和解，宣告緩刑2年。

2022年1月31日除夕上午，阿嬤在楠梓區某家美容院燙髮，女老闆幫阿嬤塗抹藥劑後，放上蒸氣頭罩，結果卻未注意到阿嬤皮膚較一般敏感，因烘罩的蒸氣溫度過高，導致阿嬤右側頭皮化學灼傷，藥水還沿臉部低落，造成阿嬤右臉顏面眼眶受到化學灼傷。

除夕燙髮卻被藥劑、蒸氣灼傷，氣得阿嬤對鄰居女老闆提告，橋頭地院審理時，法官認為阿嬤是在燙髮後3天才就醫，卻未提及燙髮受傷，又查無其他積極證據，認定罪證不足，判決女老闆無罪。

檢方不服上訴。高雄高分院審理時，法官依據臺灣燒傷暨傷口照護學會及醫院診斷證明，認為燙髮使用的藥劑，可能對皮膚及眼睛造成接觸性皮膚炎、水泡等副作用。

另外，燙髮流程中，前10分鐘若以水蒸氣烘罩加熱，水蒸氣接觸皮表溫度大於攝氏50度，接觸時間大約10分鐘就可能會造成皮膚燙灼傷。