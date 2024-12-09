北檢再提訊京華城案管理人彭振聲 釐清決策有無不法

台北市前副市長彭振聲涉京華城容積率弊案遭羈押，台北地檢署今下午1時許再度提訊彭，調查他身為京華城專案管理人所知悉的容積率決策過程。

檢方調查京華城案，彭振聲認都委會的會議主席、專案管理人，涉貪汙對於主管監督事務圖利、公務員財產來源不明等罪。彭振聲辯稱，他是依都委會通過的決議去做，「都是依法行政」。

北檢上周再度約談傳喚時任都發局總工程司、執秘的邵琇珮到案，釐清市府官員涉圖利京華城容積獎勵率20%不法利益，訊問約2小時後離去。檢方今天再度傳喚彭振聲出庭，彭下午1時許下囚車抵達北檢，面露無奈，戴著手銬快步進入候審室。

檢方追查，京華城案涉官商勾結護航京華城，且威京集團透過應曉薇陳情拜訪彭振聲，並與柯文哲多次便當會議，鼎越開發獲20%容積獎勵率，不正利益111億餘元。