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北檢再提訊京華城案管理人彭振聲 釐清決策有無不法

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市前副市長彭振聲涉京華城容積率弊案遭羈押，台北地檢署今下午1時許再度提訊彭，調查他身為京華城專案管理人所知悉的容積率決策過程。

檢方調查京華城案，彭振聲認都委會的會議主席、專案管理人，涉貪汙對於主管監督事務圖利、公務員財產來源不明等罪。彭振聲辯稱，他是依都委會通過的決議去做，「都是依法行政」。

北檢上周再度約談傳喚時任都發局總工程司、執秘的邵琇珮到案，釐清市府官員涉圖利京華城容積獎勵率20%不法利益，訊問約2小時後離去。檢方今天再度傳喚彭振聲出庭，彭下午1時許下囚車抵達北檢，面露無奈，戴著手銬快步進入候審室。

檢方追查，京華城案涉官商勾結護航京華城，且威京集團透過應曉薇陳情拜訪彭振聲，並與柯文哲多次便當會議，鼎越開發獲20%容積獎勵率，不正利益111億餘元。

檢方懷疑，威京集團旗下企業7名董監事捐款共210萬政治獻金，感謝容積率達到560％；爾後容積率擴增到840%容積樓地板面積後，沈慶京涉貪汙行賄柯文哲1500萬元。

台北地檢署今下午1時許再度提訊京華城容積率專案負責人、台北市前副市長彭振聲，釐清容積率決策過程，及他涉及財產來源不明。記者曾原信／攝影
台北地檢署今下午1時許再度提訊京華城容積率專案負責人、台北市前副市長彭振聲，釐清容積率決策過程，及他涉及財產來源不明。記者曾原信／攝影

京華城案 容積率 彭振聲

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