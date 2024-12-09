快訊

內湖母女遭騙1200萬還被「冷嘲熱諷」 受理員警記大過函送地檢署

尹錫悅遭限制出境！南韓反腐機構證實：已下令

生子拿美國籍恐沒了！ 川普上全第1天就終止「出生公民權」

聽新聞
0:00 / 0:00

騎士超速質疑警隱匿性執法 執勤警嗆「你沒看過壞人嗎？」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市張姓市民昨天下午騎重機經過太平區太堤西路時，因超速又發現有警車及移動式測速照相，路過後又回頭拿手機拍攝警方，質疑警方的「警52」警告標誌設置不明顯，屬隱匿性執法。1名警員過程中被激怒回說「你沒看過壞人嗎？」。

太平警分局今表示，警員部分已予行政處分並加強員警執法教育。但張姓市民當時時速約88公里，超過40公里速限，屬危險駕駛行為，已依道路交通管理處罰條例第40條規定舉發，可處新台幣1萬2千元至3萬6千元，並施以道安講習外，車主並吊扣牌照6個月。

據了解，張姓騎士稍早將錄影影像PO網，執勤的葉姓員警看到張用手機錄影，火氣一來回嗆說「你錄阿！」、「我講話就是這麼大聲！」最後還脫口「你沒看過壞人嗎？」另名員警則不斷勸阻，並提醒張男「不要妨害公務喔！」張則怒說「警察態度是這樣的嗎？」、「不要碰我！」。

太平警分局說，該案發生在昨天下午於2時30分許，當時在警備隊及坪林所員警在太堤西路上聯合執行移動式測速照相勤務，該路段限速40公里，張姓騎士卻以時速約88公里騎重機經過，嚴重超速48公里。

警方說，太堤東、西路（防汛道路）因交通號誌較少，民眾騎車常因車速過快，1月迄今，太堤西路共計發生126件交通事故，11月4日亦在河堤對向太堤東路，發生一起A1交通事故，釀成1死1傷，因此將該段沿線列為執行測速重點路段之一。

至於張姓騎士質疑「警52」標誌設置不明顯，警方也解釋，符合道路交通標誌標線號誌設置規定，若有異義，可循行政司法救濟管道申訴。

張姓騎士質疑「警52」標誌設置不明顯，警方也解釋，符合道路交通標誌標線號誌設置規定，若有異義，可循行政司法救濟管道申訴。圖／警方提供
張姓騎士質疑「警52」標誌設置不明顯，警方也解釋，符合道路交通標誌標線號誌設置規定，若有異義，可循行政司法救濟管道申訴。圖／警方提供
張姓騎士騎重機超速。圖／警方提供
張姓騎士騎重機超速。圖／警方提供

交通事故 標誌 測速

延伸閱讀

桃園機車飆速逾45K吊牌罰1.2萬 轎車違停闖紅燈罰2千4以上

籃籃錄影體力不支！ 竟倒在遊戲地墊上

獨／高雄貨車司機酒駕撞死孝子 同心圓測試成有力證據

新竹竹北「通學區」限速30公里！縣府在路面塗紅色塊提醒

相關新聞

比鄭捷罪大惡極死囚未來恐逃死 黃光芹酸：對廢死聯盟甘拜下風

媒體人黃光芹今邀前大法官黃虹霞上直播，她指反廢死民調一直維持在七、八成，但大法官被提名人都是廢死派，憲判8號「實質廢死」...

獨／興富發塔吊砸中捷釀1死15傷 今首開庭...兩工人認罪

興富發建案「文心愛悅」的塔吊吊臂在去年5月10日掉落，砸中台中捷運，釀成靜宜大學助理教授林淑雅身亡，其餘15名乘客受傷，...

收工程回扣逾百萬涉貪 通霄鎮前鎮長陳漢志再被起訴

苗栗縣通霄鎮前鎮長陳漢志因太陽能光電招租案收賄107萬元，二審遭判刑5年，苗栗地檢署另案偵辦他在13件採購標案，涉嫌收回...

19歲青年引誘18歲少女傳裸胸照 判刑1年半、賠65萬元

彰化縣19歲青年去年在網路上認識18歲未成年少女，兩人在line互加好友，男子竟引誘少女拍裸露胸部照給他看，少女傳給他5...

高雄9旬嬤除夕燙頭髮燙到灼傷 美容院女老闆判有罪

高雄90歲阿嬤到鄰居開的美容院燙髮，結果因溫度過高，造成阿嬤頭皮多處灼傷，橋頭地院判女老闆無罪，高雄高分院審理後逆轉，認...

竹北小學生盪鞦韆摔斷股骨聲請國賠71萬 新竹法院用這理由駁回

新竹縣竹北市某國小學童在校內玩盪鞦韆時，不慎重摔在地摔斷左側股骨，家長認為現場無老師提醒及勸導，也未在旁設立警告標誌與設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。