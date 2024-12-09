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網路推低價旅遊還送禮 警方：小心有詐、極可能是騙個資

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

近來，網路頻頻出現以動人的旅遊圖文資訊，除收費低廉、專車接送還送薑母鴨、羊肉爐，吸引民眾報名。彰化縣警察局刑警大隊指出，類似廣告絕大多數是在騙取個資，呼籲民眾對於來路不明、沒有立案的主辦機構或個人，要先查證清楚，不要受騙。

這類招徠旅遊的資訊最近在各社群頻頻出現，而且手法雷同，超過40萬個會員的「彰化人大小事」 ，也屢被申請貼文，但版主蔡坤翰說，這很明顯是有心人士利用臉書漏洞，來騙取個資，經查證都是假帳號，社團即直接封鎖，卻改成在臉書買廣告，在其他社群繼續刊登。

蔡坤翰指出，網友想要參加活動，對方會要求私訊粉絲頁，等填完資料後，就被封鎖。這是根本就是在騙取個資，為避免有更多人被騙，進而遭到更進一步權益受損，警方有必要加強宣傳及查緝。

彰化縣警察局刑警大隊表示，已注意到針對鹿港老街的旅遊資訊，經了解，發現主辦單位最早貼文的在今年10月， 至今也才3則，過去未辦過類似旅遊活動，貼文回應者多以制式的「有興趣」，另針對芳苑旅遊的訊息，員警試圖與對方交談，卻答非所問，因此這兩則訊息極大可能是在騙取個資。

警方說，由於民眾對於旅遊比較感興，不法人士即常見以公益活動來包裝，如果價格低廉又有贈品吸引，很多人因此上當 ，對方在取得被害人資料後，誘使投資或再做其他不法使用；還有一種利用名人名義的贈書活動，PO文者真的會送書，但要先寫個人資料，隨後再進一步連繫，以投資相誘詐財 。

刑大表示，由於這些貼文的位址幾乎都在國外，申登人也往往是假帳戶，隨時在更換，因此查緝困難，除非臉書能要求申登人採實名制，才能有效遏止。

為避免受騙，刑警大隊建議民眾，對於來路不明的訊息，以及主辦單位或個人是否立案、活動性質等資訊，一定要做好查證，才能避免被騙。民眾有疑問，可撥打165反詐騙專線或向警方求助。

近來，網路頻頻出現以動人的旅遊圖文資訊，除收費低廉、專車接送還送薑母鴨、羊肉爐，吸引民眾報名。彰化縣警察局呼籲要先查證清楚，不要受騙。本報資料照片
近來，網路頻頻出現以動人的旅遊圖文資訊，除收費低廉、專車接送還送薑母鴨、羊肉爐，吸引民眾報名。彰化縣警察局呼籲要先查證清楚，不要受騙。本報資料照片
近來，網路頻頻出現以動人的旅遊圖文資訊，除收費低廉、專車接送還送薑母鴨、羊肉爐，吸引民眾報名。彰化縣警察局呼籲要先查證清楚，不要受騙，有問題打165反詐騙專線。本報資料照片
近來，網路頻頻出現以動人的旅遊圖文資訊，除收費低廉、專車接送還送薑母鴨、羊肉爐，吸引民眾報名。彰化縣警察局呼籲要先查證清楚，不要受騙，有問題打165反詐騙專線。本報資料照片

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