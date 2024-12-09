獨／興富發塔吊砸中捷釀1死15傷 今首開庭...兩工人認罪

興富發建案「文心愛悅」的塔吊吊臂在去年5月10日掉落，砸中台中捷運，釀成靜宜大學助理教授林淑雅身亡，其餘15名乘客受傷，檢方起訴當時操作、指揮吊臂的許姓、呂姓工人，其餘法人、涉案人都獲不起訴或簽結，今天台中地院首開準備程序庭，兩名工人都認罪，但質疑涉案塔吊已20年，是否因機械故障而無法承受「微調」釀禍。

此起工地塔吊吊臂砸中台中捷運車廂案，涉案許姓工人（50歲）是負責拆除塔吊的指揮手，呂姓工人（51歲）則是司機，二人都被檢方認定，在操作過程涉有疏失，被依過失致死、過失傷害罪起訴，今早台中地院首開準備程序庭，由受命法官江健鋒審理此案，除了許、呂二人出庭之外，林淑雅胞弟、搭車的一名外國籍乘客柯林，都有出庭。

許男表示，針對此案認罪，不過檢方指控塔吊會釀禍是側向拉力造成倒塌，不過當時他僅是做「輕微調整」，先往右再調回原本位置，不應該在做微調時就倒塌，該塔吊已使用20年，是否有結構問題，導致無法承受側向拉力。

呂男則說，針對檢方起訴過失致死、過失傷害不爭執，但當天太陽大，自己眼睛有散光，所以無法用眼睛看到吊掛物，都是聽取指揮手的指示跟操作

二人的律師也說，此案二人無前科，除了外籍人士柯林因賠償金談不攏，其餘被害人都已達成和解，請求法官給予緩刑。

林淑雅的胞弟則說，此起工安意外如此重大，造成嚴重傷亡，不適合給予被告緩刑。