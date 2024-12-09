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印尼媳暈船烏克蘭工程師 新住民模範生運毒重判16年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

從印尼嫁來台灣19年的舒姓女子，曾因推廣家鄉文化上過媒體，先生過世後，她在網路認識自稱在烏克蘭打仗的工程師「Daniel」，舒女卻因此暈船，在「Daniel」誘惑下幫他運毒，一入境就被查獲，高雄地院依運輸一級毒品罪，判舒女16年徒刑。可上訴。

舒女嫁給台灣丈夫後來台，丈夫於4年前離世後，由她在台獨自撫養兩名年幼的孩子長大，還要照顧先生一家，因努力推廣家鄉文化，還曾接受過媒體訪問。

去年底，舒女在通訊軟體上認識自稱為美國人「Daniel」便墜入情網。「Daniel」自稱是在烏克蘭打仗的工程師，因在戰場受傷，被迫在土耳其醫院休養，已經「暈船」的舒女見「Daniel」受傷，心急想要幫助對方。

「Daniel」見舒女上鉤，今年2月起，便自稱他需要運送服裝樣品，卻因受傷無法成行，請求舒女幫忙；舒女允諾後，便從高雄搭機離台，前往歐洲多國運送「Daniel」口中的服裝樣品。

今年5月間，「Daniel」又請舒女幫忙，從泰國運送服裝樣品來台，舒女答應後，搭機前往曼谷，取得「Daniel」口中的服裝樣品後，再搭機回到台灣，結果入境過海關時，被發現提袋有異，查驗發現是海洛因，總重達2.4公斤，隨即依運輸一級毒品罪嫌送辦。

高雄地院審理時，舒女喊冤，稱她是相信「Daniel」，認為雙方相愛並計畫結婚，所以才依照「Daniel」指示從泰國帶著提袋入境，根本不知道提袋夾層內藏有毒品。

但法官發現，舒女在今年2月前往歐洲、日本時，形成與泰國行相仿，都必須在飯店等候樣品送到，當時兩個孩子也覺得行程怪怪的，舒女也曾質問過「Daniel」，卻仍選擇幫她運送樣品，有違常情。

法官認為，舒女跨國運送服裝樣品毫無技術需求，對方卻願意支付高昂機票、飯店費用，事成之後還願給予美金1萬元報酬，且舒女還曾上網查詢運毒減刑的新聞網頁，可見她是為貪圖獲利，才受對方指示前往泰國運毒，具有運輸一級毒品的不確定故意，依法判刑16年。可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

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