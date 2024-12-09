騎士疑交通違規遭盤查 心急拿5年前撿到身分證冒用遭起訴
蔡姓女子5年前撿到呂姓女子身分證後隨身攜帶，日前騎機車疑交通違規遭警方盤查，亮出身分證謊稱是呂女，但臉部特徵根本不像，立即被員警識破，依法送辦。台北地檢署偵結，依侵占遺失物罪及違反戶籍法起訴蔡女。
檢方調查，今年7月9日晚上6點許，蔡女騎車行經台北市羅斯福路五段151號前，疑似因交通違規遭警方攔查，蔡女涉從包包拿出2019年撿到的呂女身分證，謊稱是呂女，但警方仔細看身分證比對，發現蔡女和照片上女子臉部特稱不符，根本不同人，當場戳破謊言，依法送辦。
蔡女供稱，騎車遭警方攔下，他很緊張擔心被開單，心急之下找不到自己的身分證，才會拿出撿到的身分證。檢方認為，蔡女使用呂姓女子遺失的身分證，冒用呂女身分，涉犯侵占遺失物罪及戶籍法第75條第3項，依法起訴。
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