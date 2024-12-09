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獨／資策會控告高虹安「三連敗」 民事求償100萬再輸一次

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

財團法人資訊工業策進會針對新竹市長高虹安美國辛辛納提博士論文提告侵權，再請求民事賠償100萬元；台北地院認為，刑事自訴已逾期不受理，附帶的民事求償、假執行即失所附麗，判決資策會之訴、假執行均駁回。

事實上，高虹安從政前在資策會任職10年，不過，資策會2022年起對她提告多起訴訟，無論偵查或審判，目前司法讓資策會苦吞「三連敗」。

資策會指控高虹安利用前往辛辛納提大學洽談合作研發的機會，變更行程攻讀博士學位，涉犯詐欺罪，又認為高違反利益衝突法，使資策會受到損害，涉犯背信罪。台北地檢署2023年8月對高處分不起訴，資策會未再議，高不起訴確定。

此外，資策會認為，高虹安抄襲與同仁在資策會共同發表的期刊論文重製在博士論文中，自訴高違反著作權法，高明知依經濟部補助計畫產出的論文屬資策會所有，卻改作於博士論文中。

法院指派司法圈「調解高手」、台北地院代理院長黃柄縉出馬，資策會原有意調解、後忽然放棄對話，調解破局，回歸通常審理。

法官認為，旅美教授陳時奮2021年10月18日在臉書發表高虹安博論涉抄襲，資策會承認當下即知悉，高當時是立委，資策會在陳發表文章後，派國會聯絡人周晉生與高取得聯絡，資策會顯無可能在2022年10月25日提起自訴回溯6個月內才察覺高虹安侵權，自訴案已逾法定告訴期，2024年7月諭知不受理判決。

至於資策會認高虹安違反著作權法提附帶民事訴訟的最新判決，判決書指出，依修正前的智慧財產案件審理法，刑事附帶⺠事訴訟認為原告之訴不合法、或刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理者，應以判決駁回，法有明文。

法官認為，高虹安被訴違反著作權法案2024年7月26日已作不受理判決，依法，附帶⺠事訴訟應駁回 ，連同資策會的假執行聲請也應駁回；判決說，資策會雖在起訴狀載明如刑事案件不受理時 ，附帶民事訴訟聲請移送⺠事法庭審理，但依修正前的智慧財產案件審理法立法理由，資策會的聲明不在準用之列。

財團法人資訊工業策進會控告新竹市長高虹安「三連敗」。圖／聯合報系資料照片
財團法人資訊工業策進會控告新竹市長高虹安「三連敗」。圖／聯合報系資料照片

抄襲 民事訴訟 高虹安

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