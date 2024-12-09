女電波拉皮麻醉不治 出事診所官網醫師和超思蛋被告同名

邱姓女子前天在台北市某醫美診所進行電波拉皮等療程，麻醉後昏迷送醫不治，邱女死因是否與療程有關仍待查，今又傳出該診所一名醫師名字與超思進口蛋弊案被告同名，再度引發關注，但外界懷疑與指證尚待證實。

據悉，案發醫美診所頗具知名度，共有11家分店，民眾發現該診所醫師名單中一名醫師王朝輝，曾替歌壇天后王菲施打童顏針，有「天后御用整形醫師」之稱，近年更是超思進口蛋弊案被告之一、亮采醫美負責人。

農業部委託中央畜產會辦理進口蛋衍生弊案，北檢今年9月發動搜索「超思」、「亮采」公司，將8人列為被告偵辦，其中就包含「亮采」負責人王朝輝，但此次案發診所中醫師，是否就是超思案被告，仍待調查。