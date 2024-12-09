女電波拉皮麻醉不治 出事診所官網醫師和超思蛋被告同名
邱姓女子前天在台北市某醫美診所進行電波拉皮等療程，麻醉後昏迷送醫不治，邱女死因是否與療程有關仍待查，今又傳出該診所一名醫師名字與超思進口蛋弊案被告同名，再度引發關注，但外界懷疑與指證尚待證實。
據悉，案發醫美診所頗具知名度，共有11家分店，民眾發現該診所醫師名單中一名醫師王朝輝，曾替歌壇天后王菲施打童顏針，有「天后御用整形醫師」之稱，近年更是超思進口蛋弊案被告之一、亮采醫美負責人。
農業部委託中央畜產會辦理進口蛋衍生弊案，北檢今年9月發動搜索「超思」、「亮采」公司，將8人列為被告偵辦，其中就包含「亮采」負責人王朝輝，但此次案發診所中醫師，是否就是超思案被告，仍待調查。
49歲邱女前天下午在台北市中山區某醫美診所進行電波拉皮、肉毒桿菌等療程，麻醉後血氧濃度不足昏迷，送醫不治，檢警相驗後冰存遺體等待擇日解剖，調查確切死因，替邱女治療的吳姓女醫師、接待邱女的吳姓女顧問及診所陳姓男主管暫列關係人。
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