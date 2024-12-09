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居服員遇客訴竟公審案主 大廠法務遭惹毛請出大咖提告

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

40歲黃姓居服員在案主家中大聲講電話、抽菸，經案主女兒投訴後，黃女竟上網公審對方，還公開對方電話，結果對方是某科技大廠法務主管，蒐證後對黃女提告，一、二審法院審理後，判黃4月徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決指出，黃女前年8月派案到左營案主家中服務，住在桃園的案主女兒透過遠端監控，發現黃女工作時間竟躺在沙發講電話，每次時間長達20至40分鐘，且講話很大聲，影響到父親的休息。

女兒還發現黃女在家服務時，竟直接在家裡抽菸，案主女兒擔心父親會受黃女影響，致電長照機構，要求不得再派黃女到她家服務。

沒料黃女遭對方「投訴」後，竟肉搜案主家人訊息，發現案主女兒在網路留存的工作資訊後，上臉書發文開嗆「誰斷我G服路沒罐罐吃我會傾其所有滅了她」、「斷我飯碗，我一定拍死她」還將案主女兒的資料公布在臉書，稱「她殺死了我，我要讓她償命」、「讓她也跟我一樣沒飯吃」。

不過，黃女嗆聲後卻惹到案主女兒，在某科技大廠任職法務主管的她，見客訴竟被黃女上網公審，隨即依法律專業蒐證後，對黃女提告恐嚇、強制、公然侮辱、加重誹謗及違反個資法等罪。

高雄地院審理時，黃女仍辯稱她並沒有指明是誰，該遮的名字、號碼等個資都已經遮住，每篇貼文內容說的都是不同人，貼文只是發洩情緒，沒有恐嚇或違反個人資料保護法。

但法官勘驗黃女貼文，認為依據前後文及黃女描述，確實是在指控遭家屬投訴而失去工作的過程，且貼文都是案主女兒的照片、姓名、公司名稱等，可見貼文確實在直指案主女兒。

法官綜合事證，認定黃女不僅公布個資，貼文內容也足以使人心生畏懼，因行為是出於同一目的，在法律上評價為同一行為，依較重的個資法論罪，判刑4月，得易科罰金12萬元。

黃女不服上訴，高雄高分院審理後，認為黃女行為已造成案主女兒隱私、名譽等人格權受侵害，更會因此衍生被陌生人加入line好友、傳送簡訊之困擾，認為一審量刑無誤，維持原審判決。可上訴。

案主女兒另對黃女提出民事求償，並請出前北檢檢察長周章欽當訴訟代理人，高雄高分院審理後，考量事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，裁定將刑事附帶民事訴訟移送刑事庭。

高雄一名居服員被抓包摸魚、偷抽菸，案主女兒投訴後，她竟公布對方個資還恐嚇，被對方提告後被法院判刑。示意圖。本報資料照片
高雄一名居服員被抓包摸魚、偷抽菸，案主女兒投訴後，她竟公布對方個資還恐嚇，被對方提告後被法院判刑。示意圖。本報資料照片

個資 案主

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