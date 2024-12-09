高市前議員陳粹鑾坐牢還遙控Ａ錢 再囚10年5月並啟動防逃

國民黨籍高雄市前議員陳粹鑾詐領差旅費被判刑3年8月確定，入監後由女兒鄭安秝接棒選上市議員，檢調查出，陳婦因案入獄後，卻遙控兒子鄭嘉宏繼續訛詐449萬元助理費，一、二審依貪汙治罪條例、刑法判她10年5月徒刑。陳粹鑾上訴，最高法院維持高雄高分院見解，駁回定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

陳粹鑾曾任兩屆市議員，她因利用考察名義帶家人出遊，向市議會請領3萬元考察經費，2018年被判刑3年8月定讞，入監服刑。

但陳粹鑾的助理名冊裡，公費助理竟有未成年人，檢調懷疑她藉人頭詐領助理費，2019年7月檢方發動搜索，同步提訊服刑中的陳粹鑾偵訊。檢調查出陳粹鑾自2010年起，透過人頭、低薪高報方式申請4名公費助理，有人申請3萬9000元薪酬，卻一分未進口袋；也有月領2萬2千元的助理，離職後拿回存摺，發現被陳婦等人「低薪高報」。

陳粹鑾因案入監，交棒女兒鄭安秝從政，她仍利用兒子探監的機會，遙控兒子與王姓服務處主任製作不實助理名冊，詐領鄭安秝公費助理費用，總計8年詐領449萬餘元。

檢方搜索時，因助理費是由鄭安秝申請，鄭女也被傳喚到案，並以30萬元交保候傳。檢方認為鄭安秝是基於信賴長輩，接受母親、王姓主任安排，直到案發時仍未起疑，罪證不足而獲不起訴處分。

高雄地方法院審理時，陳粹鑾否認犯行，辯稱她協助清償債務，助理才甘願捐薪「以工抵債」，有些則是無法配合工作時間，部分薪資捐給服務處後，她再聘請自費助理。但法官根據陳粹鑾、鄭安秝公費助理請領清冊及助理等證詞，認定陳粹鑾是操控本案的主角，一審判陳粹鑾10年5個月徒刑，褫奪公權8年。王姓服務處主任、兒子鄭嘉宏各依貪汙、詐欺罪判2年6月、1年4月刑。

陳粹鑾與鄭嘉宏上訴二審，高雄高分院認為鄭上訴後坦認犯罪並主動繳回犯罪所得，考量他囿於親情而受陳粹鑾指示，刑度雖不變，但緩刑4年。