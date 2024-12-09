不爽新來的！他牢內大罵「X你娘」 法官判多關4天

呂姓男子因案在矯正署台北監獄服刑，今年1月3日起，因不爽新來的余姓舍友，同房共寢第5天早上起，在其餘11名舍友前以「X你娘」對著余男連連幹譙、無端謾罵挨告，桃園地院審結，依公然侮辱罪判罰金4000元，得易服4天勞役，可上訴。

犯罪事實指出，桃園市33歲呂姓慣竊與新北市48歲余姓竊賊今年初一起在桃園市龜山區宏德新村的法務部矯正署台北監獄服刑，也是平二舍的舍友。呂男基於公然侮辱犯意，於2024年1月7日10點起，連連在特定多數人均得見聞舍房內，以「X你娘」等足以使人不快、氣憤的空泛言詞公然朝余男辱罵數次，以此方式侮辱余，而足以貶抑余的人格尊嚴及社會評價；余氣得提告，並於第3天換舍房。

法官調查，被告呂男與告訴余男所在的台北監獄平二舍於今年1月7日共有13名受刑人，自屬特定多數人可共見共聞情形，且被告在平二舍所為「X你娘」言詞，依一般社會通念，實有粗鄙、輕蔑、嘲諷、鄙視、不雅意涵，足以貶損他人名譽及社會評價，使他人在精神及心理上感受到難堪或不快，自屬侮辱言詞甚明。

余男於檢察事務官詢問時供稱，呂在舍房裡罵他「X你娘」、「殘障」、「家裡死人」大家都有聽到；朱姓舍友作證，呂當天在平二舍裡有罵余「X你娘」、「你什麼洨」，但他忘了詳細情況，當時全部舍友都在場等語。

被告呂男於檢察事務官詢問時承認，他有罵余男X你娘，因為余吃了他朋友陳建志的泡麵，所以才在舍房裡開罵。呂到庭審理時仍說「我在案發同一天罵余男2、3次，我不爽就罵他，在舍房大叫X你娘，因為他偷我舍友陳建志的泡麵，所以我要教訓他」。

法官清查，北監平二舍在余男今年1月3至8日轉入至轉出間，並無舍友名叫「陳建志」，因此余不可能在這段時間內偷陳的泡麵，顯示被告呂男並非為主持公道開罵，而是他自己恣意謾罵攻擊，不是一時衝動失言。被告也承認因為不滿余男，所以故意用「X你娘」等語言無端謾罵及羞辱，為了貶低余的地位損害名譽。