順手拿走同事雞排、紅茶！竹科男辯稱以為公司發的…法官判罰金額曝光

新竹陳姓工程師去年五月看見田姓同事桌上有兩份價值260元的雞排和紅茶，以為是公司準備的下午茶，便順手拿回家吃，田發現食物不翼而飛，隔天調查才發現是陳順手牽羊，氣得報警提告；新竹地院審理終結，依竊盜罪將陳判拘役10日，易科罰金一萬元，換言之，貪圖價值260元的食物，最後得多付出38倍的代價。

判決書指出，去年5月4日下午五點半，陳男看見同事田男桌上有總價值260元的雞排2份、熟成紅茶2份，當時辦公桌上無人看管，陳男就順手將雞排與紅茶帶回住處吃完，田男在6點回到辦公室後，發現雞排與紅茶已不翼而飛，隔天詢問辦公室同事和陳男才查悉。

陳男向警方供稱，他沒有詢問過田男，以為是公司請的下午茶，也以為田男及另一位同事已下班離開辦公室，才拿走兩份回家吃。

不過有證人指出，公司的統一下午茶模式和田男請客的雞排與紅茶下午茶模式相異，且公司的下午茶通常都放在空桌，而非放在田男的辦公桌。此外，證人還說，陳男平日就對公司的統一下午茶有順手牽羊的習慣。

法官認，陳男於數人共處的大辦公室，未確認他人桌上私人所有的餐食是否為公司統一下午茶，即逕行取走，顯然漠視他人財產權益，守法意識薄弱，考量到陳坦承犯行，但至今未與告訴人和解，審酌依竊盜罪判刑。