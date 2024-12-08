快訊

獨／首批38輛M1A2T戰車本月抵台 這艘「國安輪」正在路上

章立衡求送最後一程 劉家昌家屬切割：與劉家無關係

聽新聞
0:00 / 0:00

順手拿走同事雞排、紅茶！竹科男辯稱以為公司發的…法官判罰金額曝光

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹即時報導

新竹陳姓工程師去年五月看見田姓同事桌上有兩份價值260元的雞排和紅茶，以為是公司準備的下午茶，便順手拿回家吃，田發現食物不翼而飛，隔天調查才發現是陳順手牽羊，氣得報警提告；新竹地院審理終結，依竊盜罪將陳判拘役10日，易科罰金一萬元，換言之，貪圖價值260元的食物，最後得多付出38倍的代價。

判決書指出，去年5月4日下午五點半，陳男看見同事田男桌上有總價值260元的雞排2份、熟成紅茶2份，當時辦公桌上無人看管，陳男就順手將雞排與紅茶帶回住處吃完，田男在6點回到辦公室後，發現雞排與紅茶已不翼而飛，隔天詢問辦公室同事和陳男才查悉。

陳男向警方供稱，他沒有詢問過田男，以為是公司請的下午茶，也以為田男及另一位同事已下班離開辦公室，才拿走兩份回家吃。

不過有證人指出，公司的統一下午茶模式和田男請客的雞排與紅茶下午茶模式相異，且公司的下午茶通常都放在空桌，而非放在田男的辦公桌。此外，證人還說，陳男平日就對公司的統一下午茶有順手牽羊的習慣。

法官認，陳男於數人共處的大辦公室，未確認他人桌上私人所有的餐食是否為公司統一下午茶，即逕行取走，顯然漠視他人財產權益，守法意識薄弱，考量到陳坦承犯行，但至今未與告訴人和解，審酌依竊盜罪判刑。

新竹地方法院。圖／本報系資料照
新竹地方法院。圖／本報系資料照

下午茶 同事 新竹 竊盜 辦公室 雞排

延伸閱讀

賀兄弟象勇奪台灣大賽冠軍 楊瓊瓔今兌現諾言發放600片雞排

免費冠軍雞排發放又來了！嘉市體育會理事長後天發送500份

影／趕祭品文尾班車 高雄關帝廟雞排供不應求追加1千份

慶祝12強奪世界冠軍 高雄東照山關帝廟今早發1200個雞排

相關新聞

順手拿走同事雞排、紅茶！竹科男辯稱以為公司發的…法官判罰金額曝光

新竹陳姓工程師去年五月看見田姓同事桌上有兩份價值260元的雞排和紅茶，以為是公司準備的下午茶，便順手拿回家吃，田發現食物...

高雄氣爆後中油檢視管線 監工驗收竟收賄放水被重判

中油公司石化事業部前鎮儲運所吳姓監造人員，涉嫌收取得標廠商賄款，趁驗收工程時「放水」，吳還另與承包商合作，浮報161萬元...

酒駕男開出停車場撞倒3女行人 拒測問警「為什麼不讓我走？」

吳姓男子今凌晨從台北市某地下停車場開車駛出，撞倒3名女行人致擦挫傷，他一度拒絕酒測，質問警方為何限制他行動，後來配合呼氣...

獨／學姐控網紅學妹直播霸凌 精神崩潰拔光頭髮還挨告

台中市卓姓女子因不滿讀高中時，被擁有2萬多名粉絲的學妹，在IG直播提及「交往年長男」、「當小三」等言論，造成身心崩潰，持...

辦理標案喝花酒收賄 前水保局官員遭判撤職確定

前農委會水保局台中分局課長林勇州等5名公務員被控辦理標案時喝花酒、接受性招待或收受賄款。懲戒法院判決5人撤職，並停止任用...

士官長酒後失態！在衛哨面前「調戲女上士」痛失終身俸

在陸軍某單位服役的周姓一等士官長，2017年喝醉後返回營區，見同連女上士排隊等候安檢，竟跳上女上士機車用下體頂住對方臀部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。