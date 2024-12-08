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酒駕男開出停車場撞倒3女行人 拒測問警「為什麼不讓我走？」
吳姓男子今凌晨從台北市某地下停車場開車駛出，撞倒3名女行人致擦挫傷，他一度拒絕酒測，質問警方為何限制他行動，後來配合呼氣，酒測值0.24毫克，被依公共危險罪嫌移送。
警方調查，今凌晨3時許，23歲吳姓男子從台北市忠孝東路4段巷道某地下停車場開車駛出，車頭碰撞3名女行人，又擦撞路旁停放2輛機車，3女擦挫傷自行就醫無大礙。
他散發酒氣拒絕酒測，質問到場員警「請問長官，你為什麼握我的手，不讓我走？」還反覆說 「你為什麼限制我的行為自由？」警方依公共危險罪上銬逮捕，帶回大安警分局敦化南路派出所，報台北地檢署核發鑑定許可書。
今上午約8時，他在派出所配合吹氣，酒測值0.24毫克，稱是要開出停車場交給代駕，警詢後移送。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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