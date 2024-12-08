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高雄氣爆後中油檢視管線 監工驗收竟收賄放水被重判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

中油公司石化事業部前鎮儲運所吳姓監造人員，涉嫌收取得標廠商賄款，趁驗收工程時「放水」，吳還另與承包商合作，浮報161萬元工程款，詐取的工程款再按約定成數朋分，一、二審法院審理後，判吳6年2月徒刑，不法所得158萬餘元沒收，可上訴。

檢廉調查，吳男為鎮儲運所公用組監造人員，負責辦理驗收、結算等履約管理業務，2019年起，他利用監造前鎮儲運所工程勞務採購案機會，向得標包商收取102萬元賄款，藉此護航標案廠商通過驗收。

其中一項標案，因開挖後發現部分工項已經完成，吳便詢問洪姓、鄭姓包商有無意願浮報工程費用，取得兩人同意後，便由吳浮報工程結算金額，將原本403萬3789元的預算，灌水到574萬8424元，工程款核撥後，再按照約定案比例朋分。

檢廉查出，吳男從2019年至2021年間，光從廠商收取的回扣、詐領的工程款項，就獲利158萬5235元，為了擔心財產來源不明遭調查，部分款項還存入友人名下的人頭帳戶。

高雄地檢署偵辦時，收賄的吳男及行賄、浮報工程款的廠商，陸續繳回263萬4957元不法所得，依收受賄絡罪、利用職務機會詐取財物將吳男起訴，涉案廠商等人則依職務上行為交付賄賂等罪嫌起訴。

高雄地院審理後，吳男及涉案廠商均認罪，法官痛斥吳男明知其中一項工程是因高雄氣爆後發起，若他對工作重要稍有自覺，應知道驗收若未能嚴格把關，恐危及民眾生命，卻仍藉此浮報工程款項。

一審依違背職務收受賄賂等罪，判吳3年8月至5年4月不等徒刑，合併執行6年2月；鄭姓、洪姓包商部分，法官考量兩人因工程項目減少，獲利不如預期的肇因是中油對工程管理不當，兩人雖判有期徒刑，但均獲緩刑。

吳男不服部分量刑上訴，高雄高分院審理後，對於一審判他5年4月徒刑的行為部分，認為地院見解、量刑無誤，駁回他上訴。可再上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

中油 收賄 賄款

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