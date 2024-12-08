獨／學姐控網紅學妹直播霸凌 精神崩潰拔光頭髮還挨告

台中市卓姓女子指控IG有2萬多名粉絲的學妹霸凌，去年陸續發文涉嫌誹謗，二審判卓女拘役30天確定。圖／摘自IG 台中市卓姓女子因不滿讀高中時，被擁有2萬多名粉絲的學妹，在IG直播提及「交往年長男」、「當小三」等言論，造成身心崩潰，持續就診精神科，不自主拔光自己頭髮，需戴假髮外出，卓女在去年間陸續在IG平台發文，指控學妹其母與友人霸凌，甚至指控學妹父母是黑道、伴遊而挨告，二審判卓女拘役30天，可易科3萬元確定。

判決指出，卓姓女子（25歲）就讀台中市一間高中時，被一名在IG擁有數萬名粉絲的學妹，在直播時提及與男人交往複雜、交往年長男、當小三等言論，讓當時在校表現好的卓女飽受精神壓力，除了在學期間睡不好、不敢上學外，離校後還需就診精神科，衍生輕生念頭，無人與人正常交流，甚至不自主的把頭髮都拔光，只能戴假髮外出。

卓女在去年7月間仍對此事無法釋懷，連續兩天在IG的限時動態、貼文，張貼24篇文章，除了指控學妹與其友人涉及霸凌之外，也標註學妹經營的美容店、張貼學妹IG照片，標註「霸凌人物關係圖」，甚至還指控學妹的父母與「黑道、伴遊有關」等語。

學妹與友人發現貼文後，以卓女的24篇貼文分別涉嫌誹謗、恐嚇、違反個資法等犯行，委由律師提告。

檢方調查認定，學妹是擁有數萬名粉絲的網紅，卓女指控霸凌部分，經訪查卓女胞姐、同校學弟，以及校方的輔導紀錄、校安通報等資料後，認為卓女在高中時，的確有遭學妹以網路直播方式，公開陳述對卓女不利言論，對卓女後續就學、身心狀況、人際關係、日常生活都造成負面影響。

檢方認為，此部分卓女指控學妹與友人霸凌的貼文，既屬真實，也難認與公共利益無涉，其中18篇貼文，犯罪嫌疑不足，另外6篇貼文則涉及加重誹謗，偵結起訴。

一審審酌，卓女已坦認犯行，僅因和解金差異過大，無法與被害人達成和解，考慮到卓女犯罪動機非一般人不能理解，只是網路文字表達、分寸拿捏程度不佳，只好將自己對於被害人有限的認識，予以扭曲、醜化、謾罵，加上卓女迄今仍在精神科就診、服藥、無法與正常人交流等情狀，依散布文字誹謗罪，判拘役30天，可易科3萬元。

檢方上訴台中高分院後，二審近日宣判，認定一審量刑妥適，認事用法沒有違誤，檢方上訴無理由，駁回上訴，全案確定。

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