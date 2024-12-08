快訊

9個月股票資產增600萬…扣掉利息還有150萬現金流！小師傅：高股息無法贏市值型就放大資產

高雄改選未開戰就熄火 陳其邁勢力為何攻不進基層農會

不是所有學位都能拚高薪 揭密英美碩士價值真相

辦理標案喝花酒收賄 前水保局官員遭判撤職確定

中央社／ 台北8日電

台中地檢署辦農委會水土保持局台中分局官接受業者喝花酒、收賄等弊案。圖／本報資料照
台中地檢署辦農委會水土保持局台中分局官接受業者喝花酒、收賄等弊案。圖／本報資料照
農委會水保局台中分局課長林勇州等5名公務員被控辦理標案時喝花酒、接受性招待或收受賄款。懲戒法院判決5人撤職，並停止任用1年至5年。林勇州不服提起上訴。二審駁回上訴確定。

判決指出，農委會（已改制農業部）水土保持局台中分局前秘書楊燕山、前治理課長兼正工程司林勇州、前治理課副工程司許朝欽、前治理課助理工程員許瑞麟及前保育推廣課工程員王建忠，於民國108年3月至109年6月間，辦理水保局「108年度流域綜合治理計畫」等細部工程。

判決表示，楊燕山等5人被控於辦理標案期間前往台中、宜蘭等地酒店或私人招待所，接受廠商招待有女陪侍、提供傳播妹陪侍的邀宴，楊燕山另涉嫌接受業者性招待5次，讓業者得以在工程驗收順利通過。

林勇州並在辦理標案時，涉嫌接受廠商賄賂，另外，楊燕山、許朝欽及許瑞麟被控接受廠商酒店及住宿招待，還詐領差旅費。台中地檢署依違反貪污治罪條例等罪起訴楊燕山等5人。

刑事部分，法院判處楊燕山2年10月徒刑、褫奪公權3年；林勇州9年6月、褫奪公權5年；許朝欽2年、褫奪公權2年、緩刑3年並向公庫支付新台幣40萬元；許瑞麟1年11月、褫奪公權2年、緩刑2年並向公庫支付25萬元；王建忠1年10月、褫奪公權1年、緩刑2年並向公庫支付15萬元確定。

懲戒法院一審判決楊燕山撤職並停止任用4年；林勇州撤職，並停止任用5年；許朝欽、許瑞麟撤職，並停止任用2年；王建忠撤職，並停止任用1年。林勇州不服，提起上訴。懲戒法院二審認為原判決並無違背法令的情形，駁回上訴確定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

水保局 農委會 酒店

延伸閱讀

海陸上士開公司標部隊工程 前副大收賄護航被收押

海陸前副大隊長幫部屬掩護拿標案 上校涉貪退伍後被聲押

被控收賄洩密標案評委名單…竹縣前處長林鶴斯 幾可無罪脫身

涉嫌借牌投標公家標案 宜蘭市代會主席羈押禁見

相關新聞

士官長酒後失態！在衛哨面前「調戲女上士」痛失終身俸

在陸軍某單位服役的周姓一等士官長，2017年喝醉後返回營區，見同連女上士排隊等候安檢，竟跳上女上士機車用下體頂住對方臀部...

辦理標案喝花酒收賄 前水保局官員遭判撤職確定

前農委會水保局台中分局課長林勇州等5名公務員被控辦理標案時喝花酒、接受性招待或收受賄款。懲戒法院判決5人撤職，並停止任用...

小三傳「露骨」曖味簡訊 元配提告二審逆轉勝獲賠30萬

台南男子被前妻指控於婚姻關係存續中和小三有不正當曖昧關係，並提出LINE曖昧對話、不雅截圖等證據，向兩人求償100萬元精...

獨／高雄貨車司機酒駕撞死孝子 同心圓測試成有力證據

高市潘姓少年前年5月騎機車打工籌奶奶醫藥費；返家遭酒駕徐姓男子的貨車撞飛不治；潘因無照、超速等行為肇責60%；徐雖酒測達...

獨／高雄貨車司機酒駕撞死少年 肇責比死者輕關鍵原因曝

高市潘姓少年前年5月騎機車打工籌奶奶醫藥費；返家遭酒駕徐姓男子的貨車撞飛不治；法院認潘無照、超速等肇責為60%；徐酒測0...

與姊換身分留台18年 陸女判無罪

大陸籍張姓女子婚後來台探親，外遇陳姓男子後因逾期拘留被遣返，沒想到竟在大陸與姊姊「互換身分」，冒用姊姊名義與陳男結婚，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。