士官長酒後失態！在衛哨面前「調戲女上士」痛失終身俸

高高行外觀。記者張議晨／攝影 在陸軍某單位服役的周姓一等士官長，2017年喝醉後返回營區，見同連女上士排隊等候安檢，竟跳上女上士機車用下體頂住對方臀部，周男被依性騷罪判刑6月，還被記過汰除，他不服一連串懲處，多次提行政訴訟，高高行仍認為部隊懲處合理，判周男敗訴。

周男為陸軍某單位一等士官長，2017年1月12日晚間，連隊聚餐後周男與同袍回到部隊，但在營區大門見到同連女上士正排隊等候安檢，爛醉的周男竟跳上女上士機車，在後座用下體頂住女方。

其他同袍見狀將周男拉下車，沒料他見女上士還沒離開，又跳上對方車上調戲，嚇得女上士逃離，周也被依性騷擾罪判刑6月定讞。

當時部隊在判決尚未出爐前，先對周記過2次，送到陸軍司令部後，因周被判刑6月定讞，最終被改記兩大過，人評會評鑑為不適服現役，2019年2月1日被解除召集。

事後周男曾提起行政訴訟獲勝，最高行政法院認為部隊懲處有誤，應撤銷另做處分，周男短暫保住工作，但回到部隊後，2021年12月部隊重開評議會，認為當時周酒後失序且經判刑確定，仍記他兩大過，並經人評會裁定為不適服，隔年生效。

周男認為懲處過中，主張原本部隊的記過2次處分應為最終結果，後續對他記出兩大過懲罰，已有違程序正義，除要求撤銷處分外，國防部還應賠償他退伍後共400萬元薪水。

高高行審理後，法官認為周男經部隊重開評議會後，仍核予二大過懲罰，並確認周不適服現役，評議過程已參酌個案具體情節，相關懲處程序並無違法之處，應予尊重與維持，判決周男敗訴。

因周男為一次記兩大過，且經人事評審會考核不適服現役，依國軍法規只能請領退伍金，周在部隊雖任職多年，即便具終身俸資格，也無法請領。

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