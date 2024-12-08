小三傳「露骨」曖味簡訊 元配提告二審逆轉勝獲賠30萬

台南男子被前妻指控於婚姻關係存續中和小三有不正當曖昧關係，並提出LINE曖昧對話、不雅截圖等證據，向兩人求償100萬元精神損害賠償。一審法庭審理後認為相關證據不足駁回，前妻不服提起上訴，二審改判男子與小三應連帶給付前妻30萬元，全案確定。

前妻主張，她和先生於2022年4月結婚，2023年12月離婚。她婚姻關係存續中，發現先生手機內通訊軟體LINE中，有先生和小三間通話、傳送露骨情話及私密照等內容，翻拍取證，內容包括「來啊出來啊」、「打炮」、「想要了嗎」等語。小三知先生為已婚之人，2人踰越一般正常男女相處分際不當交往，破壞她夫妻共同生活幸福，造成她精神極大痛苦，甚至必須求助於精神科醫師，請求2人應連帶給付她精神慰撫金100萬元。

男子表示，他和對方約於5至6年前認識，約2年前即未再連絡，否認有不當交往，他手機設有密碼，前妻以侵害隱私權不正當方式取得截圖，請求他負起侵權行為損害賠償責任，即屬無據。

小三於原審陳述說，她和與男子之前是男女朋友，因為分分合合，不知道幾月分手。截圖中對話女子不是她，當時她電腦給別人使用，是被人盜用。

二審法官認為，元配未經先生同意而查看、翻拍前手機對話紀錄，並取得截圖證據，雖有害於2人隱私權而屬違法取證，但審酌侵害行為態樣非重，及其關於不貞蒐證權現實存在困難，2人隱私權於基於配偶關身分法益受侵害情形下應適度退縮，本於法益權衡，應認為截圖證據仍得限縮於訴訟事件中予以使用。