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獨／高雄貨車司機酒駕撞死孝子 同心圓測試成有力證據

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獨／高雄貨車司機酒駕撞死孝子 同心圓測試成有力證據

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市潘姓少年2022年5月8日中午騎機車至工地打工籌奶奶醫藥費，遭酒駕貨車駕駛撞飛不治；圖為事發當下畫面。圖／潘父提供
高雄市潘姓少年2022年5月8日中午騎機車至工地打工籌奶奶醫藥費，遭酒駕貨車駕駛撞飛不治；圖為事發當下畫面。圖／潘父提供
高市潘姓少年前年5月騎機車打工籌奶奶醫藥費；返家遭酒駕徐姓男子的貨車撞飛不治；潘因無照、超速等行為肇責60%；徐雖酒測達0.13，但通過警方同心圓測試且走直線不晃、手腳不抖，法官認定非達不能安全駕駛，肇責為40%，成輕判6月有利證據之一。

2022年5月8日12時55分許，徐姓男子駕駛大貨車，沿六龜區台27線省道由南往北方向行駛，行經該路段3.9 公里處，欲右轉進入某處工地。孝順的17歲潘姓少年為了籌癌末奶奶醫藥費，當天趁假日騎機車到六龜區住家附近的工地打工，當場撞及徐男貨車，因頭部受重創不治死亡。

當時附近居民認出潘姓少年身分，報警並通知潘父到場；潘父當年表示，趕到事故現場時，徐男躲進工地不見，事後被他們揪出來，發現徐男當下猛灌水，疑似想降低血液中的酒精濃度，警方後續到場為徐男實施酒測，果然酒測值未超標。

案經橋頭地院調查，法官認為徐雖酒測值為0.13毫克，但通過警方以同心圓測試，能以筆在2同心圓間0.5 公分環狀帶內畫另1個圓，且並未畫出該環狀帶外；此外，警方當時命徐進行直線測試及平衡動作，徐並無步左右搖晃、腳步不穩及身體前後、左右搖擺不定、手腳顫抖等情形，無從證明徐因服用酒類有達無法安全駕駛的情形。

法官並認為依據警方調閱監視畫面，事故發生前，徐並無蛇行、逆向等異常駕駛行為，且右轉彎前至少20公尺即打方向燈，依據送往成大基金會鑑定結果，肇責比為40%至45%。

法官認為當時案發路段行車速限為時速50公里，依據事後蒐集的資料顯示，潘當時車速較每小時61.71 公里還要高一些，貨車並非突然右轉，徐有打方向燈，已在潘男前方視線範圍內至少有5 秒時間反應，但潘超速又未注意車前狀況，鑑定肇責為55%至60%。

法官審酌徐的肇責比雖較輕，但仍有過失致死行為，雖有意以400萬和解，但和家屬協調破裂，因此判處6月徒刑，得易科罰金；可上訴。

高雄市潘姓少年2022年5月8日中午騎機車至工地打工籌奶奶醫藥費，遭酒駕徐姓男子駕駛的貨車撞飛不治；圖為徐男（白衣者）事發後被逮的畫面。圖／潘父提供
高雄市潘姓少年2022年5月8日中午騎機車至工地打工籌奶奶醫藥費，遭酒駕徐姓男子駕駛的貨車撞飛不治；圖為徐男（白衣者）事發後被逮的畫面。圖／潘父提供
高雄市潘姓少年2022年5月8日中午騎機車至工地打工籌奶奶醫藥費，遭酒駕貨車駕駛撞飛不治；圖為事發當下畫面，潘的機車卡在前方圍籬下。圖／潘父提供
高雄市潘姓少年2022年5月8日中午騎機車至工地打工籌奶奶醫藥費，遭酒駕貨車駕駛撞飛不治；圖為事發當下畫面，潘的機車卡在前方圍籬下。圖／潘父提供
高雄市潘姓少年2022年5月8日中午騎機車至工地打工籌奶奶醫藥費，遭酒駕貨車駕駛撞飛不治；圖為事發現場血跡斑斑。圖／潘父提供
高雄市潘姓少年2022年5月8日中午騎機車至工地打工籌奶奶醫藥費，遭酒駕貨車駕駛撞飛不治；圖為事發現場血跡斑斑。圖／潘父提供

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