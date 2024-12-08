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獨／高雄貨車司機酒駕撞死孝子 同心圓測試成有力證據

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獨／高雄貨車司機酒駕撞死少年 肇責比死者輕關鍵原因曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市潘姓少年前年5月騎機車打工籌奶奶醫藥費；返家遭酒駕徐姓男子的貨車撞飛不治；法院認潘無照、超速等肇責為60%；徐酒測0.13，非達不能安全駕駛，肇責為40%，但審酌徐仍有過失致死行為，雖有意以400萬和解，但協調破裂，判6月徒刑；可上訴。

這起死亡車禍事故發生在2022年5月8日12時55分許，孝順的17歲潘姓少年為了籌癌末奶奶醫藥費，當天趁假日騎機車到六龜區住家附近的工地打工；當時徐姓男子駕駛大貨車，沿六龜區台27線省道由南往北方向行駛，行經該路段3.9 公里處，欲右轉進入某處工地。

徐男大貨車右轉進入工地時，適潘男騎機車超速前行，兩車發生碰撞，潘遭撞飛人車倒地，頭部及全身多處創傷，經送醫救治，當晚6時宣告不治。徐男事後經警方酒測，酒測值達每公升0.13毫克；案經橋頭地檢署依過失致死罪將徐提起公訴。

橋頭地院法官審理後，將案件送成大基金會鑑定，結論認定徐駕車右轉彎前，車身偏向道路中心分向線行駛，可檢視右後方來車，卻未充分注意與檢視；不過徐男在右轉進入工地前20公尺已打右轉燈，因此事故責任比例約占40%至45%。

此外，法官也依據警方調查報告，認為徐男酒測值為0.13毫克，非達不能安全駕駛。

成大基金會另鑑定潘姓少年的肇責，因案發路段行車速限為時速50公里，依據事後蒐集的資料顯示，潘當時車速較每小時61.71 公里還要高一些，貨車並非突然右轉，徐有打方向燈，已在潘男前方視線範圍內至少有5 秒時間反應，但潘超速又未注意車前狀況，因此肇責為55%至60%。

法官認為潘被撞死亡，所生危害程度甚大，亦對被害人家屬造成難以彌補之創傷；審酌徐仍有其過失致死的刑事責任，雖徐多次有意和潘的家屬以400萬元和解，但家屬要求500萬賠償，雙方協商破裂，迄今未取得家屬原諒，12月5日依過失致死罪判處徐6月徒刑，得易科罰金；全案可上訴。

高雄市潘姓少年2022年5月8日中午騎機車至工地打工籌奶奶醫藥費，遭酒駕貨車駕駛撞飛不治；圖為事發當下畫面，潘的機車卡在前方圍籬下。圖／潘父提供
高雄市潘姓少年2022年5月8日中午騎機車至工地打工籌奶奶醫藥費，遭酒駕貨車駕駛撞飛不治；圖為事發當下畫面，潘的機車卡在前方圍籬下。圖／潘父提供
高雄市潘姓少年2022年5月8日中午騎機車至工地打工籌奶奶醫藥費，遭酒駕貨車駕駛撞飛不治；圖為事發當下畫面。圖／潘父提供
高雄市潘姓少年2022年5月8日中午騎機車至工地打工籌奶奶醫藥費，遭酒駕貨車駕駛撞飛不治；圖為事發當下畫面。圖／潘父提供
高雄市潘姓少年2022年5月8日中午騎機車至工地打工籌奶奶醫藥費，遭酒駕貨車駕駛撞飛不治；圖為事發現場血跡斑斑。圖／潘父提供
高雄市潘姓少年2022年5月8日中午騎機車至工地打工籌奶奶醫藥費，遭酒駕貨車駕駛撞飛不治；圖為事發現場血跡斑斑。圖／潘父提供

撞飛 過失致死 酒測

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