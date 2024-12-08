與姊換身分留台18年 陸女判無罪

大陸張姓女子急與外遇對象結婚，與姊互換身分來台居留18年，高雄地院判無罪。記者林保光／攝影

大陸籍張姓女子婚後來台探親，外遇陳姓男子後因逾期拘留被遣返，沒想到竟在大陸與姊姊「互換身分」，冒用姊姊名義與陳男結婚，在台居留十八年；高雄地方法院認為，張女是在姊姊授權下使用張姊身分來台，不構成偽造私文書罪，判決無罪。

判決指出，張女一九九年與楊姓男子結婚後，以探親名義來台，後來因與陳男婚外情，進而與楊男離婚，因逾期停留及未經許可從事工作，二○○四年被遣返大陸，限制一年內不得申請來台依親。

一個月後，張女急欲來台，因此冒用姊姊的名義申請身分證，二○○五年與陳男辦理公證結婚，姊姊的身分證換成妹妹的名字，繼續在大陸生活，兩姊妹「互換身分」的事，家人都知道。

張女與陳男結婚後便申請來台，二○一二年獲移民署核發定居證，隔年申請到身分證，以國民身分在台定居。直到去年張女要換發姊姊名字的身分證，移民署察覺蹊蹺，依偽造文書罪移送高雄地檢署偵辦。

法院審理時，張女坦承與姊姊互換身分，她強調當初因為不想再等一年，才想「買身分」來台，但家人不希望她用假身分，商議後便用大姊的身分重辦身分證，才能來台與陳男結婚。張女姊夫來台作證，供稱「要不是自己妹妹，妻子（張姊）也不用換身分改名」。

合議庭認為，張女獲姊姊同意，用姊姊的身分入境台灣生活，足認已授權張女完成相關居留、定居等身分文件的手續及流程，張女在各種申請書上的簽署及蓋印署押、印文和指印，顯然是張姊的授權，不構成偽造私文書罪。