台中市定古蹟刑務所演武場、浴場 女子闖入亂噴紅漆判6月

台中陳姓女子不明原因跑到台中市定古蹟台中刑務所演武場、台中刑務所浴場內，拿紅色油漆朝多處台座、牆壁亂噴塗鴉，被現場管理單位發現報警；法院審酌，噴漆顏料和接觸面緊密黏著，使古蹟歷史遭貶抑，依文化資產保存法判陳女6月，可上訴。

根據台中市文化資產處簡介，台中刑務所演武場建於日昭和12年 （1937年），主要作為司獄官修習演示柔道與劍道之場所；台中刑務所浴場推測至晚在大正15年（1926）就已建成，為當時典獄職員共用浴場。

檢警調查，陳女（53歲）今年6月17日晚上8點多，拿紅色油漆灌跑到台中刑務所演武場朝台座、浴場牆壁，及展覽處的廁所及牆面等噴灑紅漆塗鴉，導致古蹟外觀受有汙損，經現場籌備處專業助理員發現報警。

檢方訊時，陳女均坦承不諱，有監視器畫面、現場採證照可佐，檢方偵結依文化資產保存法毀損古蹟之一部或其附屬設施罪嫌起訴她。

台中地院查，刑務所演武場、浴場都經台中市府公告為市定古蹟，而陳女汙損部分，尚可雇工清潔，雖未達不堪用程度沒有改變古蹟完整性。

但法院認為，陳女噴漆行為，以使顏料與接觸地方緊密黏著，而使古蹟歷史、文化或藝術價值遭貶抑，甚至可能在修復過程減損原本材質。